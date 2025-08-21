Η ανεργία στην Ελλάδα δεν είναι νούμερα. Είναι πρόσωπα που χάνονται πίσω από “ψυχρά” ποσοστά. Σχεδόν επτά στους δέκα ανέργους είναι γυναίκες, ένας στους τρεις είναι στην πιο παραγωγική του ηλικία, και λιγότεροι από δύο στους δέκα παίρνουν επίδομα. Η στατιστική μιλά για μείωση, η πραγματικότητα μιλά για κοινωνικό “ναρκοπέδιο”…

Η ΔΥΠΑ κατέγραψε τον Ιούλιο 795.588 ανέργους, πίσω όμως από αυτόν τον αριθμό κρύβεται μια πραγματικότητα που τα επίσημα δελτία αποσιωπούν.

Περισσότεροι από τους μισούς, 426.724 άτομα (53,6%), είναι εγκλωβισμένοι στη μακροχρόνια ανεργία, παγιδευμένοι σε έναν φαύλο κύκλο χωρίς ουσιαστικές προοπτικές επανένταξης.

Το πρόβλημα παίρνει διαστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού! Πρόκειται για ανθρώπους που ζουν μήνες ή χρόνια με περιορισμένα επιδόματα — όταν τα δικαιούνται — ή συχνά χωρίς καμία στήριξη. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις 110.948 άτομα λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, λιγότεροι δηλαδή από το 15% των εγγεγραμμένων. Με άλλα λόγια, πίσω από κάθε στατιστική στήλη υπάρχει ένας άνεργος που παλεύει με την αβεβαιότητα, ενώ το σύστημα περιορίζεται σε αριθμητικές καταγραφές.

Ακόμα πιο αποκαλυπτικό είναι το ποιοι «κουβαλούν» στις πλάτες τους την ανεργία:

Οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το 70% των ανέργων (548.445 άτομα) , αποδεικνύοντας ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα παραμένει βαθιά άνιση.

Η πιο χτυπημένη ηλικιακή ομάδα είναι οι 30-44 ετών, δηλαδή οι άνθρωποι που υποτίθεται βρίσκονται στην πιο παραγωγική τους περίοδο, με 253.364 εγγεγραμμένους (31,8%).

Στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, δύο περιφέρειες που συγκεντρώνουν πάνω από το 55% των ανέργων (282.275 και 159.424 αντίστοιχα) , η ανεργία έχει γίνει πλέον καθημερινότητα.





Πίσω από τα επίσημα ποσοστά, κρύβεται μια σιωπηλή κοινωνική κρίση. Η ανεργία στην Ελλάδα του 2025 δεν είναι απλώς αριθμοί σε δελτία Τύπου, αλλά χιλιάδες βιογραφικά που σκονίζονται, δεξιότητες που χάνονται και ζωές που μένουν μετέωρες. Γυναίκες που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος, άνθρωποι στην πιο παραγωγική ηλικία που παραμένουν σε αδιέξοδο, και λιγότεροι από δύο στους δέκα άνεργους να έχουν ένα στοιχειώδες δίχτυ ασφάλειας. Αυτή είναι η αθέατη όψη της ανεργίας που δεν γράφεται στις στατιστικές…

