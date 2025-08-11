Από σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου, αλλάζουν οι κανόνες του «παιχνιδιού» στις αναλήψεις μετρητών. Οι προμήθειες που εδώ και χρόνια άδειαζαν τις τσέπες των πολιτών μειώνονται δραστικά – ή καταργούνται εντελώς – με νομοθετική ρύθμιση που ήρθε να «μαζέψει» τις υπερβολές του τραπεζικού συστήματος.



Με βάση τον νέο νόμο, που ψηφίστηκε στα τέλη Ιουλίου, όλες οι αναλήψεις από ΑΤΜ ελληνικών τραπεζών γίνονται πλέον χωρίς καμία χρέωση. Παράλληλα, μπαίνει εθνικό πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων, βάζοντας φρένο σε χρεώσεις που συχνά ξεπερνούσαν τα 3 ή 4 ευρώ, ακόμη και για μικρά ποσά.



Η αλλαγή αυτή ήρθε με την ελάχιστη δυνατή περίοδο προσαρμογής, ώστε να εφαρμοστεί άμεσα. Οι τράπεζες δεν είχαν αυτή τη φορά το περιθώριο να «ροκανίσουν» το χρόνο, όπως συνέβαινε σε άλλες περιπτώσεις. Οι νέες ρυθμίσεις ανακαουφίζουν ιδιαίτερα όσους ζουν σε περιοχές όπου το μόνο διαθέσιμο ΑΤΜ ανήκει σε τρίτο πάροχο, καθώς και τους ταξιδιώτες που βρίσκονται μακριά από το «δικό» τους τραπεζικό δίκτυο.



Τι αλλάζει από σήμερα

Μηδενισμός προμηθειών για αναλήψεις μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη.

Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ.

Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων σε όλη τη χώρα.

Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ.

Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω web, mobile ή internet banking από τρίτους παρόχους, ίδια με των τραπεζών.

Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει πελάτες για αναλήψεις μετρητών.



Η αλήθεια πίσω από την «ανακούφιση»

Οι πολίτες κερδίζουν, αλλά η ουσία παραμένει: Δεν πρόκειται για πρωροβουλία των τραπεζών. Χρειάστηκε νομοθετική παρέμβαση για να σταματήσει μια πρακτική που επί χρόνια «έτρωγε» τα μετρητά των πολιτών πριν καλά-καλά τα πιάσουν στα χέρια τους.

Το ερώτημα είναι αν η ρύθμιση αυτή θα αποδειχθεί μόνιμο κεκτημένο ή αν οι τράπεζες θα βρουν άλλους τρόπους να αναπληρώσουν τα χαμένα έσοδα, με νέες χρεώσεις αλλού. Ήδη πληρώνει για να εκτυπώσει μόνος… από τον υπολογιστή του, μια σειρά από βεβαιώσεις!

Η μάχη για ένα πιο δίκαιο τραπεζικό περιβάλλον δεν τελειώνει σήμερα. Απλώς, γίνεται ένα σημαντικό βήμα για να σταματήσει το «χαράτσι» που πλήρωνε ο πολίτης για να έχει πρόσβαση… στα δικά του χρήματα.