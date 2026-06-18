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Σοβαρά τραυματισμένος εντοπίστηκε ένας 19χρονος τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου, σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της πόλης. Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον 19χρονο βρήκε αιμόφυρτο μία 52χρονη γυναίκα στη βάση των τειχών, στο ύψος του αγάλματος του Ελευθέριου Βενιζέλου. Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

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Ο τραυματισμός του νεαρού φέρεται να οφείλεται σε πτώση από τα τείχη, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Οι γιατροί του Βενιζέλειου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της σοβαρής κατάστασης στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε ο 19χρονος βρίσκεται σε έναν από τους πιο ιστορικούς και πολυσύχναστους χώρους του Ηρακλείου. Τα Ενετικά Τείχη δεν είναι απλώς ένα μνημείο που περιβάλλει την παλιά πόλη· είναι ένα από τα σημαντικότερα οχυρωματικά έργα της Μεσογείου και ένα ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας των κατοίκων.

Η κατασκευή των σημερινών τειχών άρχισε τον 15ο αιώνα, με την ανοικοδόμηση να τοποθετείται από τις ιστορικές πηγές στο 1462, όταν οι Ενετοί επιχείρησαν να θωρακίσουν τον Χάνδακα, όπως ονομαζόταν τότε το Ηράκλειο, απέναντι στις νέες πολεμικές απειλές και κυρίως απέναντι στη χρήση της πυρίτιδας και των κανονιών.

Η οχύρωση διαμορφώθηκε με μεγάλους προμαχώνες, πύλες και τάφρο, ώστε να μπορεί να αντέξει πολιορκίες μεγάλης κλίμακας. Ανάμεσα στους γνωστότερους προμαχώνες είναι ο Μαρτινέγκο, ο Βηθλεέμ, ο Παντοκράτορας, ο Βιττούρι, ο Ιησού, ο Σαμπιονάρα και ο Άγιος Ανδρέας. Στον προμαχώνα Μαρτινέγκο βρίσκεται και ο τάφος του Νίκου Καζαντζάκη, ένα από τα πιο συμβολικά σημεία της πόλης.

Οι πύλες των τειχών, όπως η Πύλη Ιησού, η Πύλη Παντοκράτορα, η Πύλη Αγίου Γεωργίου και η Πύλη Δερματά, αποτελούσαν για αιώνες σημεία εισόδου και εξόδου από την πόλη, συνδέοντας τον Χάνδακα με την ενδοχώρα και το λιμάνι. Σήμερα, πολλά από αυτά τα σημεία λειτουργούν ως χώροι περιπάτου, πολιτισμού και μνήμης.

Τα Ενετικά Τείχη άντεξαν την πολύχρονη πολιορκία των Οθωμανών τον 17ο αιώνα και έμειναν ως ένα από τα πιο ισχυρά αποτυπώματα της ενετικής παρουσίας στην Κρήτη. Στη σύγχρονη πόλη, όμως, είναι και ένας ανοιχτός δημόσιος χώρος, όπου η ιστορία συναντά την καθημερινή ζωή – από τον περίπατο και την άθληση μέχρι τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο και το ζήτημα της ασφάλειας σε σημεία μεγάλου ύψους και αυξημένης επισκεψιμότητας, ιδίως τις νυχτερινές ώρες. Προς το παρόν, προτεραιότητα παραμένει η κατάσταση της υγείας του 19χρονου, με τις αρχές να αναμένουν περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού του.