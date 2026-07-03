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Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε το πρωί της Παρασκευής (3/7) ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα μετά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

Βγαίνοντας από το νοσηλευτικό ίδρυμα, προχώρησε σε δηλώσεις, εκφράζοντας βαθιά συγκίνηση και ζητώντας να μην υπάρξουν άλλα θύματα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία».

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Ο ίδιος, πατέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αναφέρθηκε και στον θάνατο της συζύγου του Βάγιας, σημειώνοντας πως «η Δημοκρατία έχει τα μέσα να βρει και να δικάσει δίκαια τους δράστες», ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης για την υπόθεση. «Κάποια αρρωστημένα μυαλά κάποιοι για μένα εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να υπολογίσουν τον πόνο που μπορεί να προκαλέσουν, για δικά τους για μένα άσχημες σκέψεις και ιδέες» συνέχισε.

«Να τους έχει καλά ο Θεός να τους προσέχει προς το καλό προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που έκαναν. Πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει να τους δικάσει δίκαια. Απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα άνανδρα» ανέφερε ο ίδιος.

Παράλληλα, ενημέρωσε πως η κηδεία θα τελεστεί στην Κοζάνη και πως «θα εξαρτηθεί από την ανάρρωση της Αφροδίτης».