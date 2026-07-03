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Στη σύλληψη του λιμενάρχη Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 49χρονη γυναίκα, υπήκοος Βουλγαρίας, κατήγγειλε ότι ο 50χρονος προέβη σε άσκηση σωματικής βίας σε βάρος της, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και τη σύλληψή του το μεσημέρι της Πέμπτης.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Ναυτοδικείου για τα περαιτέρω.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)