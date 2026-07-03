Στη σύλληψη του λιμενάρχη Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 49χρονη γυναίκα, υπήκοος Βουλγαρίας, κατήγγειλε ότι ο 50χρονος προέβη σε άσκηση σωματικής βίας σε βάρος της, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και τη σύλληψή του το μεσημέρι της Πέμπτης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Ναυτοδικείου για τα περαιτέρω.
(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)