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Τα μέλη της ομάδας εμπλέκονται σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, βομβιστικές επιθέσεις, εμπρησμούς και ξυλοδαρμούς που πραγματοποιούνταν από το 2025.

Μεταξύ των θυμάτων της σπείρας περιλαμβάνεται αρχιφύλακας των φυλακών Κορυδαλλού, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση με χειροβομβίδα στην οικία του.

Κατά τις έρευνες σε οικίες και κελιά κατασχέθηκαν οπλισμός, εκρηκτικοί μηχανισμοί, ναρκωτικές ουσίες, χρηματικά ποσά και ψηφιακά πειστήρια.

Οι αρχές εξιχνίασαν συνολικά επτά σοβαρές εγκληματικές ενέργειες, ενώ οι κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

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Μία από τις πιο σκληρές εγκληματικές ομάδες, της οποίας αρχηγός φέρεται από τις Αρχές ο βαρυποινίτης από την Αλβανία, Κλοντιάν Λεκοτσάι, κατάφεραν να αποδομήσουν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, τα οποία προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις, ενώ ταυτοποίησαν ακόμα δέκα εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών τουλάχιστον από το 2025 είχαν σχηματίσει μία ομάδα, που για την επικράτηση στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και για προσωπικές διαφορές, δεν δίσταζαν να προχωρούν σε εμπρηστικές και βομβιστικές επιθέσεις, ξυλοδαρμούς και πυροβολισμούς.

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Ένα από τα θύματα της σπείρας – σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ – και ο αρχιφύλακας των Φυλακών Κορυδαλλού, ο οποίος πραγματοποιούσε συχνά ελέγχους σε κελιά μελών ή φίλων της οργάνωσης και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να αποτρέψει τις παράνομες ενέργειές τους εντός και εκτός σωφρονιστικού καταστήματος.

Τον Νοέμβριο του 2025 οι δράστες είχαν πετάξει στην αυλή του σπιτιού του μία χειροβομβίδα, η οποία όμως τότε δεν εξερράγη λόγω αστοχίας υλικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους φυσικούς αυτουργούς της συγκεκριμένης ενέργειας κατάφερε να διαφύγει στη Γερμανία, όπου και κρύβεται.

Σε έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και κελιά εγκλείστων σε καταστήματα κράτησης, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 12 φυσίγγια,

3 αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί – εκρηκτικοί μηχανισμοί,

3 φωτοβολίδες,

6 αυτοσχέδια μαχαίρια,

855,5 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης,

3 ζυγαριές ακριβείας, τρίφτης,

συσκευή γεωντοπισμού,

12 κινητά τηλέφωνα, 4 κάρτες sim,

2 συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

συσκευή παροχής σήματος WIFI,

διάφορα είδη ρουχισμού, ψηφιακό ρολόι,

κουτί με πλήθος νάιλον συσκευασιών,

διάφορες ιδιόχειρες σημειώσεις,

Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, καθώς και

το χρηματικό ποσό των 3.450 ευρώ.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάστηκαν:

υπόθεση εμπρησμού και απόπειρας έκρηξης σε βάρος σωφρονιστικού υπαλλήλου την 12-11-2025,

2 περιπτώσεις εμπρησμού οχημάτων την 20-09-2025 στην Παλλήνη και 23-09-2025 στο Γέρακα,

περίπτωση παράνομης βίας σε βάρος έγκλειστου σε κατάστημα κράτησης την 01-10-2025,

περίπτωση πυροβολισμών σε σταθμευμένο αυτοκίνητο την 11-08-2025 σε περιοχή της Αθήνας και

2 περιπτώσεις εκρήξεων που έλαβαν χώρα σε καταστήματα σε περιοχές της Αθήνας την 16-07-2025 με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και την 05-08-2025 με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και το σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα.

(Πηγή: astynomia.gr)