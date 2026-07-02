Πυρκαγιά μετά απο επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

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Στοιχεία, τα οποία θα τους επιτρέψουν να συμπληρώσουν τα κομμάτια του παζλ και να προχωρήσουν σε συλλήψεις, αναζητούν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, που έχουν αναλάβει να ρίξουν φως στην τριπλή εμπρηστική επίθεση της Θεσσαλονίκης, που στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα.

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες της HuffPost, οι αστυνομικοί έχουν ξεκάθαρη εικόνα ότι στο μπαράζ των εμπρησμών συμμετείχαν ενεργά τουλάχιστον τρία άτομα, ηλικίας 25 έως 30 ετών, αλλά μέχρι τώρα έχουν εικόνα μόνο για ένα δίκυκλο, το οποίο χρησιμοποίησαν.

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Οι ερευνητές της Αντιτρομοκρατικής θεωρούν δεδομένο ότι οι δράστες προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και πιο συγκεκριμένα από τις πρώην καταλήψεις του Βιολογικού και της Λιμπερτάτια. Για αυτόν τον λόγο, στο στόχαστρό τους έχουν περίπου τριάντα άτομα, που σε εκείνες τις καταλήψεις είχαν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο. Σε αυτά τα τριάντα θεωρούν ότι υπάρχουν και κάποια με καθοδηγητικό ρόλο, που ενδεχόμενα επέλεξαν τους στόχους.

Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ πιστεύουν ότι η επιλογή των στόχων έγινε με γνώμονα την απουσία φύλαξης, στις κατοικίες των συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, την ευκολία πρόσβασης και διαφυγής και όχι την πολιτική δράση τους.

Στους της Λεωφόρου Κατεχάκη, πάντως, ακούγεται έντονα ότι πολύ γρήγορα θα συλληφθούν όσοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συμμετείχαν στο χτύπημα.