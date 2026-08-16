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Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας μεταφέρθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, 15 Αυγούστου, ένας 25χρονος και ένα 14χρονο αγόρι με τραύματα από κυνηγετικό όπλο.

Στις οκτώ το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου, σε γλέντι που γινόταν στην περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου, δύο παρέες Ρομά διαπληκτίστηκαν έντονα και δύο από τους εμπλεκόμενους πυροβόλησαν με καραμπίνα. Από τα σκάγια τραυματίστηκε στην ωμοπλάτη ο 25χρονος και πολύ ελαφρύτερα ο ανήλικος.

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Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διευκρινίσουν τις συνθήκες της συμπλοκής, να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.