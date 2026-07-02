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Ολοκληρώθηκε σήμερα (2/7) το πρωί η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντοπίστηκε νεκρός ένας 40χρονος άνδρας, ενώ ο δεύτερος ορειβάτης απεγκλωβίστηκε ζωντανός από το ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, έπειτα από πολύωρη κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων.

Το περιστατικό έγινε γνωστό το βράδυ της Τετάρτης, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έλαβε κλήση μέσω του 112 για δύο άνδρες που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο φαράγγι. Άμεσα πραγματοποιήθηκε γεωεντοπισμός τους και ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού και προσέγγισης.

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν 18 πυροσβέστες, η Ομάδα Ορμητικών Νερών, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και drone της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για εναέρια υποστήριξη.

Μετά από πολύωρες προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν αρχικά να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν τον έναν άνδρα, ο οποίος ήταν σώος. Στη συνέχεια εντόπισαν τον 40χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και, με χρήση ειδικού ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.