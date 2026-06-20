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Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο με θύμα αναβάτη μηχανής προστίθεται στη μαύρη λίστα των τελευταίων ημερών, αυτή τη φορά στην Αιτωλοακαρνανία, όπου ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του στα Πηγάδια Ξηρομέρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός κινούνταν με τη μηχανή του όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, φέρεται να έχασε τον έλεγχο. Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε βραχώδες σημείο εκτός του δρόμου.

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Η πρόσκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον 25χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία των Πηγαδιών και την ευρύτερη περιοχή του Ξηρομέρου.

Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε της εκτροπής της μοτοσικλέτας και κάτω από ποιες συνθήκες ο νεαρός οδηγός έχασε τη ζωή του.

Το νέο δυστύχημα έρχεται να προστεθεί σε μια ανησυχητική αλυσίδα θανατηφόρων τροχαίων με μηχανές τις τελευταίες ημέρες. Με βάση τα δημοσιευμένα περιστατικά από τις 13 έως τις 20 Ιουνίου, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα με μοτοσικλέτες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Στις 13 Ιουνίου, οδηγός μηχανής σκοτώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, όταν η μοτοσικλέτα του εξετράπη της πορείας της. Την ίδια ημέρα, στο Ηράκλειο, ένας 50χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.

Στις 14 Ιουνίου, και πάλι στη Θεσσαλονίκη, 71χρονος μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη και προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας.

Στις 15 Ιουνίου, στην Πάρο, σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας από τους δύο αναβάτες, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά.

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Στις 19 Ιουνίου, στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Αιγάλεω, ένας 46χρονος μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε όταν η μηχανή του εξετράπη και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Και στις 20 Ιουνίου ήρθε η νέα τραγωδία στα Πηγάδια Ξηρομέρου, με τον θάνατο του 25χρονου οδηγού μηχανής.

Η συσσώρευση τόσο πολλών θανατηφόρων περιστατικών σε λίγες μόνο ημέρες επαναφέρει με δραματικό τρόπο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ειδικά για τους δικυκλιστές, οι οποίοι παραμένουν από τους πιο ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου.

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Κάθε τέτοιο δυστύχημα δεν είναι απλώς ένας αριθμός σε έναν απολογισμό. Είναι ένας άνθρωπος που δεν επιστρέφει στο σπίτι του, μια οικογένεια που βυθίζεται στο πένθος και μια κοινωνία που καλείται ξανά να αναρωτηθεί τι μπορεί να γίνει πριν η επόμενη διαδρομή καταλήξει σε τραγωδία.