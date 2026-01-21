Την κράτηση του 44χρονου που έχει ομολογήσει την εμπλοκή του στον θάνατο του 50χρονου προέδρου κοινότητας σε χωριό της Αιτωλοακαρνανίας διέταξε ο ανακριτής.

Περίπου οκτώ ώρες διήρκεσε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου η διαδικασία της απολογίας του 44χρονου δράστη της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη του Λιθοβουνίου Μακρυνείας, που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 17/1.

Advertisement

Advertisement

Ο ανακριτής διέταξε την προφυλάκισή του, όπως μεταδίδει το sinidisi.gr.

Παρά τις μαρτυρίες που αναφέρουν πως το θύμα κυνηγούσε τον 44χρονο, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Μεσολογγίου έχει ασκήσει δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.