Σοκ έχει προκαλέσει στην Αιτωλοακαρνανία ένα άγριο έγκλημα που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου, όταν ο 51χρονος πρόεδρος της κοινότητας Λιθοβουνίου δολοφονήθηκε από πυροβολισμούς 44χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να του είχε στήσει ενέδρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το agrinionews, το θύμα βρισκόταν τις πρωινές ώρες σε καφενείο της περιοχής, όταν αντιλήφθηκε όχημα που οδηγούσε ο φερόμενος δράστης να περνά μπροστά του με κατεύθυνση προς τον Άγιο Ανδρέα. Ο 51χρονος φέρεται να επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και να τον ακολούθησε.

Σε κάποιο σημείο της διαδρομής, ο 44χρονος αντιλήφθηκε πως τον παρακολουθούν και προχώρησε σε αναστροφή. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην κατάθεσή του, ισχυρίζεται ότι είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, γεγονός που — όπως ανέφερε — τον πανικόβαλε και τον οδήγησε να πυροβολήσει πρώτος. «Τον πρόλαβα, γιατί αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος», φέρεται να δήλωσε.

«Ήταν φίλοι, αλλά το τελευταίο διάστημα υπήρχαν εντάσεις»

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν συγκλονισμένοι από το τραγικό περιστατικό. Όπως αναφέρουν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο άνδρες διατηρούσαν για χρόνια στενές φιλικές σχέσεις. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο η σχέση τους είχε διαρραγεί, με αρκετές εντάσεις να έχουν προηγηθεί.

Κάτοικοι της Μεσάριστας Αγρινίου κάνουν λόγο για σοβαρές προσωπικές διαφορές, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι στο παρελθόν υπήρξαν σοβαροί καβγάδες. «Εδώ και έναν χρόνο υπήρχε ένταση λόγω της γυναίκας του. Μετά τα βρήκαν και εκείνη γύρισε πίσω στον άνδρα της και στο παιδί τους. Από τότε όμως άρχισαν οι τσακωμοί. Υπήρχαν και όπλα, φοβόμασταν μην γίνει το κακό», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Ο 51χρονος Κώστας Αλεξανδρής περιγράφεται από φίλους και συγγενείς ως ένας άνθρωπος που αγωνιζόταν καθημερινά για να στηρίξει την οικογένειά του. Πίσω του αφήνει μια μητέρα και έναν αδελφό με σοβαρά προβλήματα υγείας, που εξαρτώνταν από τη φροντίδα του. «Τώρα έχει μείνει μόνο η μάνα του στο χωριό και ο αδελφός του, και οι δύο με προβλήματα. Ήταν ο άνθρωπος που τους κρατούσε όρθιους», λένε συγγενείς του, εμφανώς συντετριμμένοι.