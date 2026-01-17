Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή της Μακρυνείας Αιτωλοακαρνανίας, υπό τον φόβο αντιποίνων, μετά τη δολοφονία του 51χρονου προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή, σύμφωνα με το Star.

Οι αρχές έχουν θέσει σε εγρήγορση όλο το τοπικό αστυνομικό προσωπικό, καθώς υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενες αντιδράσεις από συγγενείς ή οικείους του θύματος. Ταυτόχρονα, οι έρευνες στρέφονται πλέον σε προσωπικό και, ενδεχομένως, ερωτικό κίνητρο πίσω από το φονικό.

Προσωπικές διαφορές και ερωτικό κίνητρο

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τις καταθέσεις, προκύπτει ότι ο δράστης φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα, οι οποίες πιθανόν συνδέονται με γυναίκα. Οι αστυνομικές Αρχές παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στους ισχυρισμούς του 45χρονου δράστη, ο οποίος προσπαθεί να δικαιολογήσει την πράξη του επικαλούμενος φόβο και αυτοάμυνα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε τον Κώστα Αλεξανδρή να τον σημαδεύει από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν πείθει τους αστυνομικούς, οι οποίοι εξετάζουν προσεκτικά όλα τα δεδομένα.

Η σχέση που κατέληξε σε τραγωδία

Ένα έγκλημα που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί έχει παγώσει το Λιθοβούνι Αγρινίου, μετατρέποντας μια φαινομενικά ήσυχη αγροτική κοινότητα σε τόπο βαθιάς θλίψης και σοκ. Η δολοφονία του προέδρου της κοινότητας από άνθρωπο που μέχρι πρόσφατα ήταν στενός του φίλος, άνοιξε παλιές πληγές και έφερε στην επιφάνεια κρυφές εντάσεις.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 50 και 44 ετών, υπήρξαν για χρόνια αχώριστοι, με στενές οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις. Ωστόσο, περίπου ενάμιση χρόνο πριν, η σχέση τους διαλύθηκε απότομα, όταν μια γυναίκα στάθηκε αφορμή για σοβαρή ρήξη ανάμεσά τους. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι επαφές τους περιορίστηκαν δραστικά, ενώ το κλίμα μεταξύ τους έγινε ολοένα και πιο τεταμένο.

Προειδοποιητικά περιστατικά πριν το φονικό

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι οι δύο πρώην φίλοι είχαν σταματήσει να επικοινωνούν και είχαν επανειλημμένες λογομαχίες, μακριά από δημόσιους χώρους. Τον Σεπτέμβριο, μάλιστα, είχαν κανονίσει συνάντηση σε απομονωμένο σημείο για να λύσουν τις διαφορές τους, η οποία κατέληξε σε άγριο καβγά και χειροδικία, προκαλώντας ανησυχία στους συγχωριανούς, χωρίς όμως να περιμένουν το τραγικό τέλος.

Η ημέρα της δολοφονίας

Την ημέρα της δολοφονίας, ο Κώστας Αλεξανδρής ακολούθησε την καθημερινή του ρουτίνα: πήγε στο καφενείο για τον πρωινό του καφέ και αντάλλαξε λίγες κουβέντες με γνωστούς. Λίγο αργότερα αποχώρησε προβληματισμένος, πιθανότατα αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει για τελευταία φορά τις διαφορές του με τον 44χρονο.

Οι δύο άνδρες είχαν κλείσει ραντεβού στην περιοχή της Μακρυνείας. Εκεί, όταν ο 50χρονος έφτασε με το όχημά του, ο 44χρονος φέρεται να του είχε στήσει καρτέρι. Χωρίς ουσιαστικό διάλογο, ο δράστης άνοιξε πυρ με καραμπίνα, τραυματίζοντας θανάσιμα τον Κώστα Αλεξανδρή. Το αυτοκίνητο του θύματος βρέθηκε διάτρητο από σφαίρες, αποτυπώνοντας με ωμό τρόπο τη βιαιότητα της επίθεσης.

Η παράδοση στις αρχές

Λίγη ώρα μετά το έγκλημα, ο δράστης παραδόθηκε μόνος του στις αρχές δηλώνοντας: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα». Παρέδωσε και το όπλο του εγκλήματος, ενώ πλέον αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη. Ο δράστης περιγράφεται από πολλούς ως ήσυχος κτηνοτρόφος και οικογενειάρχης, ενώ για το θύμα τα λόγια είναι εξίσου θερμά: ένας άνθρωπος δραστήριος, αγαπητός, αφοσιωμένος στην οικογένειά του και στο χωριό του.

Το έγκλημα αφήνει πίσω του μόνο πόνο και ένα μεγάλο «γιατί», που δύσκολα θα απαντηθεί. Η κοινότητα του Λιθοβουνίου προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να φωτιστούν όλες οι πλευρές αυτής της τραγικής υπόθεσης.