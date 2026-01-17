Σε κατάσταση σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία μετά τη στυγερή δολοφονία του προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές Αρχές προκύπτει ότι το κίνητρο του δράστη φαίνεται να είναι προσωπικό και ενδέχεται να σχετίζεται με γυναίκα.

Ο δράστης, ο οποίος παραδόθηκε λίγο μετά το έγκλημα, φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα και, τη στιγμή που ο 51χρονος περνούσε με το αυτοκίνητό του από το σημείο, τον πυροβόλησε τρεις φορές. Από τα πυρά, το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό.

Λίγες ώρες αργότερα, ο φερόμενος ως δράστης επικοινώνησε με τις Αρχές προκειμένου να παραδοθεί, παραδίδοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», φέρεται να δήλωσε.

Σημειώνεται τέλος ότι ένα όπλο εντοπίστηκε και μέσα στο όχημα του θύματος, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας.