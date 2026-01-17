Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος ήταν πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λιθοβουνίου Αγρινίου, έπεσε νεκρός έπειτα από ενέδρα θανάτου.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, όταν ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα. Τη στιγμή που ο 50χρονος περνούσε από το σημείο οδηγώντας το αυτοκίνητό του, ο δράστης τον πυροβόλησε τρεις φορές με καραμπίνα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα μέσα στο όχημα.

Ο δράστης, ηλικίας 44 ετών, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από τις αρχές που εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να είχαν κλείσει ραντεβού να συναντηθούν στον τόπο του εγκλήματος.