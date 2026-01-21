Αίσθηση προκαλεί η κατάθεση της 40χρονης συζύγου του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας, που έπεσε νεκρός το Σάββατο από τα πυρά συγχωριανού και πρώην φίλου του.

Ειδικότερα, λίγες ώρες μετά το έγκλημα, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της γυναίκας για να λάβουν κατάθεση. Πρόκειται για πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση, καθώς γνώριζε καλά τόσο το θύμα όσο και τον 44χρονο κατηγορούμενο, με τους οποίους είχε συνδεθεί προσωπικά στο παρελθόν.

Τι κατέθεσε η σύζυγος του 50χρονου θύματος στην Αιτωλοακαρνανία

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η σύζυγος του θύματος φέρεται να δήλωσε πως αδυνατεί να πιστέψει ότι ο δράστης μπορούσε να φτάσει σε ένα τέτοιο έγκλημα, χαρακτηρίζοντάς τον «καλό άνθρωπο», που της φερόταν με αγάπη και κατανόηση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο σύζυγός της τον προκαλούσε και τον απειλούσε, μεταφέροντας όσα της εκμυστηρευόταν ο κατηγορούμενος.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο δράστης μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν τον είχα ικανό να δολοφονήσει κανέναν. Είναι καλός άνθρωπος. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με αγαπούσε πραγματικά και που με φρόντιζε και έδειχνε να με κατανοεί. Ο κατηγορούμενος, μου έλεγε συνεχώς ότι ο σύζυγός μου τον προκαλούσε και τον απειλούσε. Το παιδί μου έχω στο μυαλό μου και πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει ο ψυχισμός του την απώλεια του πατέρα του. Λυπάμαι πολύ για όλα όσα έγιναν», φέρεται να κατέθεσε.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 50χρονου

Την ίδια ώρα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, τελέστηκε το πρωί της Τρίτης η κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο χωριό, υπό τον φόβο επεισοδίων, ενώ η σύζυγος του θύματος φυγαδεύτηκε αμέσως μετά την τελετή.

Στο τελευταίο «αντίο», τα βλέμματα όλων στράφηκαν πάνω της, με άλλους να τη συμπονούν και άλλους να την κατηγορούν ανοιχτά. Η παρουσία της προκάλεσε ένταση και έντονα συναισθήματα στην τοπική κοινωνία.

Κάτοικοι του χωριού μιλούν για ένα σοκ που έχει παραλύσει την περιοχή, κάνοντας λόγο για δύο ανθρώπους που μέχρι πρότινος διατηρούσαν φιλικές και συνεργατικές σχέσεις, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για μια τόσο τραγική κατάληξη.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Την ίδια στιγμή, ο 44χρονος κατηγορούμενος, που οδηγείται στον ανακριτή, φέρεται να δηλώνει σοκαρισμένος, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε κανένα σχέδιο και ότι το περιστατικό δεν ήταν προμελετημένο.

Μέσω του συνηγόρου του προβάλλεται ο ισχυρισμός της άμυνας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις και στοιχεία από την αυτοψία των Αρχών.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη μοιραία συνάντηση των δύο ανδρών: αν υπήρχε ραντεβού, αν στήθηκε ενέδρα και πώς βρέθηκαν και οι δύο οπλισμένοι με κυνηγετικές καραμπίνες.

