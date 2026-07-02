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Από την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά η 46χρονη σύντροφός του και ο 13χρονος γιος τους, ενώ οι αρχές αναζητούν έναν άγνωστο δράστη που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Οι αρχές ασφαλείας θεωρούν την επίθεση ως μια σχολαστικά σχεδιασμένη ενέργεια, εξετάζοντας πιθανή σύνδεση με υποθέσεις οικονομικής απάτης ή τις κυρώσεις που είχε επιβάλει το Κίεβο στον επιχειρηματία το 2023.

Παράλληλα, οι ερευνητές αναλύουν διάφορα σενάρια για το κίνητρο της επίθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί κάποια συγκεκριμένη εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή άλλων οργανωμένων συμφερόντων.

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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Μονακό ο Ουκρανός – με κυπριακή υπηκοότητα – ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγιεφ, μετά από στοχευμένη βομβιστική επίθεση στην είσοδο της πολυτελούς κατοικίας του, σε ένα περιστατικό που οι αρχές εκτιμούν ότι είχε προσεκτικά οργανωθεί και εκτελεστεί από πρόσωπο που γνώριζε τις κινήσεις του.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας (29/6), όταν σακίδιο γεμάτο παξιμάδια και βίδες εξερράγη στην είσοδο του κτιρίου όπου διαμένει ο 58χρονος μεγιστάνας, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό του.

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Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, η επίθεση φέρεται να ήταν απολύτως στοχευμένη και σχολαστικά σχεδιασμένη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε προσωπική ή επαγγελματική γνώση της καθημερινότητας του επιχειρηματία.

🔴 INFO – #Monaco : Un colis piégé explose devant un immeuble, blessant grièvement l'oligarque ukrainien Vadim Ermolaev (23e fortune du pays), son épouse et leur fils de 13 ans. Sanctionné par Kiev pour ses affaires en Crimée occupée, le suspect est en fuite vers la France.… pic.twitter.com/6sRoXzOQEe June 30, 2026

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον ύποπτο να απομακρύνεται πεζός από το σημείο αμέσως μετά την έκρηξη, ενώ παραμένει ασύλληπτος. Οι αρχές του Μονακό, σε συνεργασία με τη γαλλική αστυνομία, έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Γαλλικές και ουκρανικές αρχές εξετάζουν αν η επίθεση συνδέεται με υπόθεση διεθνούς οικονομικής απάτης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Woman who lost both legs in Monaco bomb blast is Ukrainian oligarch's MISTRESS: Woman fights for life as it emerges child also wounded is their son https://t.co/znJVohKiZF — Daily Mail (@DailyMail) July 1, 2026

«Ήθελαν πάση θυσία να σκοτώσουν τον στόχο»

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών, τις οποίες επικαλείται η Daily Mail, η επίθεση δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μακράς προετοιμασίας.

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Ο πρώην αξιωματικός στρατιωτικών πληροφοριών του βρετανικού στρατού, συνταγματάρχης Φίλιπ Ίνγκραμ, εκτίμησε ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός δείχνει πως ο δράστης είχε προηγουμένως μελετήσει λεπτομερώς τις κινήσεις του Γερμολάεφ.

Ermolaev (Yermolaiev) e la sua famiglia vittime di un attentato esplosivo nel principato di Monaco. Oligarca ucraino, diventato cittadino cipriota nel 17, sanzionato nel 23 per interessi in Crimea (cooperazione con l’invasore quindi). L’attentato richiede pic.twitter.com/82iKjIEFoc — Nico Piro (@_Nico_Piro_) June 30, 2026

«Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια πολύ καλά οργανωμένη απόπειρα δολοφονίας. Όποιος σχεδίασε την επίθεση δεν ενδιαφερόταν για παράπλευρες απώλειες. Ήθελε απλώς να βεβαιωθεί ότι θα σκοτώσει τον στόχο του», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε η βόμβα υποδηλώνει ότι, σχεδόν σίγουρα, είχε προηγηθεί κάποια μορφή αναγνώρισης, προκειμένου να καταγραφεί το πρότυπο καθημερινότητας και να προσδιοριστεί πότε οι άνθρωποι έμπαιναν και έβγαιναν από το σπίτι» πρόσθεσε.

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Η ερωμένη κι όχι η σύζυγος είναι η γυναίκα που ακρωτηριάστηκε – Τραυματίας ο 13χρονος γιος της με τον ουκρανό ολιγάρχη

Στο μεταξύ η υπόθεση περιπλέχθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια της έκρηξης, με αποτέλσμα να κινδυνεύει η ζωή της, δεν είναι η σύζυγος του Γερμολάγιεφ, αλλά η 46χρονη επί χρόνια ερωμένη του Άννα Νασόμπινα.

Μάλιστα, το 13χρονο αγόρι που τραυματίστηκε, είναι ο γιός που είχε αποκτήσει το ζευγάρι κι όχι ένας από τους γιούς του Γερμαλέγιεφ με τη σύζυγό του Άννα Γερμολάγιεβα, η οποία σε δηλώσεις της στο ουκρανικό κρατικό μέσο Suspilne, ανέφερε ότι βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο τη στιγμή της έκρηξης ενώ ο μικρότερος γιος της είναι 17 ετών.

https://t.co/46WUU98ZEO

The aristocrat who lost her legs — injured during the assassination attempt on the Ukrainian oligarch in Monaco, turned out to be the head of the elite European club Anna Nasobina.



According to the Database, in 2016, Anna Nasobina, a native of… pic.twitter.com/PyJmVVVuya Advertisement July 1, 2026

Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά ο 56χρονος Γερμολάγιεφ που δίνει μάχη για τη ζωή του και ο 13χρονος ο οποίος σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα Le Figaro, εκτοξεύτηκε σχεδόν 15 μέτρα μακριά, από την ισχύς της έκρηξης.

1 Juillet 2026



Attention

l'Épouse officielle de l'homme d'affaire Anna Ermolaeva ( Dentiste de métier à DNIPRO ) affirme qu'elle n'était pas à Monaco ce jour la, On finit par comprendre que le couple était séparé mais pas divorce depuis longtemps ..



De nouveaux détails ont… pic.twitter.com/rDxlgla8oz — SPREX64 (@SPREX64) July 1, 2026

Η 46χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε νοσοκομείο της Νίκαιας όπως ο γιος της και ο Βαντίμ Γερμολάγιεφ, που υπέστη πολλαπλά τραύματα από θραύσματα όταν εξερράγη σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά και είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει στο Μονακό.

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Οι τρεις τραυματίες επέστρεφαν στο σπίτι τους όταν σημειώθηκε η έκρηξη, όπως προκύπτει από το υλικό των καμερών ασφαλείας.

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«Πέρασαν το κατώφλι της πολυκατοικίας και εκείνη τη στιγμή σημειώθηκε η έκρηξη», δήλωσε γάλλος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η οικογένεια ήταν ο στόχο της επίθεσης.

Πολλαπλά σενάρια για τα κίνητρα της επίθεσης

Η επίθεση στο Μονακό έχει σημάνει συναγερμό στις υπηρεσίες ασφαλείας της Γαλλίας και του πριγκιπάτου, με τις έρευνες να κινούνται σε πολλαπλά επίπεδα και τα σενάρια για τα κίνητρα να παραμένουν ανοιχτά. Ορισμένα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εξετάζεται, χωρίς μέχρι στιγμής αποδείξεις, ακόμη και το ενδεχόμενο εμπλοκής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές.

Άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για «προειδοποιητική επίθεση», με στόχο τον εκφοβισμό του επιχειρηματία και όχι τη φυσική του εξόντωση. Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Βαντίμ Γερμολάεφ φέρεται να σχεδίαζε ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αναφορές σε υποθέσεις διαφθοράς στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση.

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Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο και ο βασικός ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.

In Monaco, a foreign national has been arrested on suspicion of an assassination attempt against Ukrainian oligarch Yermolaev.



The motives behind the attack remain unclear. Ukrainian media link it to criminal disputes — Yermolaev’s eldest son was previously prosecuted for… pic.twitter.com/1a4HPgKBME — NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2026

Ποιος είναι ο Ερμολάγιεφ

Ο 60χρονος Βαντίμ Ερμολάγιεφ χαρακτηρίζεται ως ο 23ος πιο πλούσιος άνθρωπος στην Ουκρανίας και ως επιχειρηματίας με έδρα την Κύπρο, ενώ διαθέτει και την κυπριακή υπηκοότητα.

Είναι γνωστός στην Ουκρανία για τον ρόλο που διαδραματίζει σε κατασκευαστικά πρότζεκτ στην πόλη Ντνίπρο και συνδέεται με τον Όμιλο Alef. Ο συγκεκριμένος όμιλος ιδρύθηκε το 2001 και επικεντρώνεται στις εμπορικές κατασκευές.

Ο Ερμολάγιεφ απέκτησε την περιουσία του μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τις δραστηριότητές του στον κλάδο του κρασιού και των ακινήτων.

Τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αρκετές φορές στο στόχαστρο των ουκρανικών Αρχών. Το 2019 εγκατέλειψε την ουκρανική υπηκοότητα και απέκτησε κυπριακό διαβατήριο, ενώ από το 2021 ζει μόνιμα στο Μονακό.

Το 2023 το Κίεβο του επέβαλε προσωπικές κυρώσεις, κατηγορώντας τον ότι συνέχιζε να εμπορεύεται κρασί από τη ρωσοκρατούμενη Κριμαία και ότι κατέβαλε σημαντικά φορολογικά έσοδα στο ρωσικό Δημόσιο. Ως αποτέλεσμα, δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία στην Ουκρανία και του απαγορεύθηκε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι διατηρεί περιουσιακά στοιχεία στην Κριμαία ή ότι συνεργάστηκε ποτέ με τη Ρωσία.

Επιπλέον, μέσω του νομικού του εκπροσώπου στο Μονακό, διέψευσε και τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τα δίκτυα τηλεφωνικών απατών, υποστηρίζοντας ότι «μέχρι σήμερα δεν έχει κινηθεί καμία ποινική διαδικασία εναντίον του σε οποιαδήποτε χώρα».

Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2025, η Interpol συνέλαβε τον γιο του 60χρονου στην Κύπρο. Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος από εσθονική φυλακή με εγγύηση τον Απρίλιο του 2026.