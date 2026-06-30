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Οι αρχές διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό υπόπτου, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να εγκαταλείπει το σημείο αμέσως μετά την έκρηξη.

Η υπόθεση ερευνάται επίσημα από τις αρχές ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Δύο από τα θύματα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Νίκαιας, ενώ επιπλέον τέσσερα άτομα δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε πολυκατοικία στο Μονακό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τριών ανθρώπων.

Όπως αναφέρει το BBC, οι αρχές του πριγκιπάτου δεν έχουν ανακοινώσει επισήμως τις ταυτότητες των θυμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους βρίσκεται ο επιχειρηματίας Βαντίμ Ερμολάεφ, η σύντροφός του και ο 13χρονος γιος τους.

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Ο εισαγγελέας του Μονακό, Στεφάν Τιμπό, δήλωσε ότι δύο από τα θύματα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στη Νίκαια, με τη γυναίκα να έχει υποστεί τα σοβαρότερα τραύματα.

Ανθρωποκυνηγητό για τον ύποπτο

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:00 τοπική ώρα σε πολυκατοικία στην οδό Révérend Père Louis Frolla, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Μονακό, η έκρηξη προκλήθηκε από παγιδευμένο δέμα, ενώ ο επικεφαλής της κυβέρνησης, Κριστόφ Μιρμάντ, ανέφερε ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός φαίνεται πως περιείχε βίδες και μεταλλικά σφαιρίδια.

Οι αρχές αναζητούν έναν ύποπτο, ο οποίος φέρεται να διέφυγε πεζός προς τη γαλλική κοινότητα Μποσολέιγ.

Ο Μιρμάντ δήλωσε ότι ο ύποπτος «φαίνεται πως κατευθύνθηκε προς τη Γαλλία», ενώ σύμφωνα με τις αρχές, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν άτομο να απομακρύνεται από το σημείο αμέσως μετά την έκρηξη.

Η Le Figaro μετέδωσε ότι λίγο πριν από την έκρηξη ένας άνδρας εμφανίζεται να αφήνει ένα σακίδιο στην είσοδο του κτιρίου, στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τον εντοπισμό του δράστη. Όπως αναφέρει το BBC, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει κάποιο πιθανό κίνητρο της επίθεσης.

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Ως απόπειρα ανθρωποκτονίας ερευνάται η υπόθεση

Κατά τη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης, ο εισαγγελέας διευκρίνισε ότι η υπόθεση ερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι ως τρομοκρατική ενέργεια. Παράλληλα, τέσσερις ακόμη άνθρωποι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες, ένας λόγω σοκ και τρεις για ελαφρά τραύματα από θραύσματα.

Ποιος είναι ο Vadim Ermolaev

Όπως αναφέρει το BBC, επικαλούμενο γαλλικά δημοσιεύματα, ο Βαντίμ Ερμολάεφ είναι επιχειρηματίας από το Ντνίπρο της Ουκρανίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διαμένει στο Μονακό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα, έχοντας αποποιηθεί την ουκρανική το 2019.

Ο Ermolaev δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των ακινήτων, ενώ διαθέτει επιχειρηματικά συμφέροντα στον τομέα του κρασιού και των αλκοολούχων ποτών στην Κριμαία. Από το 2023 βρίσκεται στο στόχαστρο κυρώσεων που επέβαλε η κυβέρνηση της Ουκρανίας.

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Το περιοδικό Forbes τον είχε κατατάξει το 2020 στην 39η θέση της λίστας με τους πλουσιότερους Ουκρανούς, με περιουσία που υπολογιζόταν τότε σε 230 εκατομμύρια δολάρια.

Μέχρι στιγμής, όπως επισημαίνει και το BBC, οι αρχές δεν έχουν συνδέσει επισήμως την επίθεση με τις επιχειρηματικές ή πολιτικές δραστηριότητες του Ερμολάεφ, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από bbc.com

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