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Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών ανέλαβαν να διαλευκάνουν τη βομβιστική επίθεση σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της οδού Αχαρνών.

Λίγο πριν από τις 05.00 τα ξημερώματα τής Δευτέρας 29ης Ιουνίου οι δράστες τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο της εταιρείας. Από την έκρηξη προκλήθηκε ένας μικρός κρατήρας, ενώ υπέστησαν ζημιές η εταιρεία, ένα όχημα της αλλά και ένα διπλανό κτίριο.

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Στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης και κομμάτι από βραδύκαυστο φυτίλι.

Τα στελέχη του Εκβιαστών μέσα από την κατάθεση του ιδιοκτήτη, πιθανές μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό θα προσπαθήσουν να καταλήξουν στους δράστες και το κίνητρο τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται.