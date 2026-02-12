Μία μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας είδαν το απόγευμα της Τετάρτης αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων στην οδό Αχαρνών και έκαναν σήμα στον οδηγό της να σταματήσει.

Εκείνος δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Με τη βοήθεια πληρώματος περιπολικού, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τη μοτοσικλέτα στη διασταύρωση της Αχαρνών με την Ηπείρου, αλλά και εκεί ο οδηγός της έκανε ελιγμό, εμβόλισε μηχανή της τροχαίας και τραυμάτισε ελαφρά τον αστυνομικό – αναβάτη της.

Οι ένστολοι πέρασαν χειροπέδες στον νεαρό και τον οδήγησαν στο τμήμα, όπου διαπίστωσαν ότι είναι μόλις δεκαέξι ετών και ότι η μηχανή είχε κλαπεί στις 8 Φεβρουαρίου από την περιοχή των Εξαρχείων.