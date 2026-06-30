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Σε ύφεση τέθηκε η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις, μετά τη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, οι οποίες παραμένουν στο σημείο μέχρι την κατάσβεση της.

Μία νέα πυρκαγιά ωστόσο, εκδηλώθηκε στις 17.15 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών Φωκίδας.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κινδυνεύει προς το παρόν κατοικημένη περιοχή, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν για την κατάσβεσή της, 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area of #Agios_Dimitrios of the regional unit of #Korinthos



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026