Σε ύφεση τέθηκε η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις, μετά τη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, οι οποίες παραμένουν στο σημείο μέχρι την κατάσβεση της.
Μία νέα πυρκαγιά ωστόσο, εκδηλώθηκε στις 17.15 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών Φωκίδας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κινδυνεύει προς το παρόν κατοικημένη περιοχή, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν για την κατάσβεσή της, 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φιλοθέη και #Θυμαριώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου απομακρυνθείτε προς #Ξυλοκέριζα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026
🆘 Wildfire in the area of #Agios_Dimitrios of the regional unit of #Korinthos
‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice