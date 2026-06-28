Σε ύφεση είναι φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων.
Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 62 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ενεργοποιήθηκε το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) June 28, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αμμόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς #Σοφικό
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…