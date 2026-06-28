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Σε ύφεση είναι φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 62 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

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Ενεργοποιήθηκε το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αμμόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς #Σοφικό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



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