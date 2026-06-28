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Τον θάνατο ενός 42χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 41χρονου είχε ως αποτέλεσμα τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σίνδου – Χαλάστρας, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤNews, σύμφωνα με την αστυνομία, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 42χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με άλλο ΙΧ επιβατικό όχημα, το οποίο οδηγούσε ο 41χρονος.

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Από τη σύγκρουση ο 42χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 41χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.