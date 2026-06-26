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Λίγες μέρες μετά τον θάνατο γιατρού στη Μυτιλήνη, νέα τραγωδία σημειώθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Ελευσίνας καθώς μία 33χρονη λεχώνα άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη (25/6), χτυπημένη από βαρύτατη λοίμωξη, λίγο αφότου είχε φέρει στον κόσμο το παιδί της.

Μία ακόμη λεχώνα χάνει τη ζωή της

Σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr, μία νέα γυναίκα, μόλις 33 ετών, εμφάνισε ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, παθαίνοντας σηπτικό σοκ (σηψαιμία).

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Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή της σε μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η 33χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ωστόσο ο οργανισμός της δεν άντεξε και, δυστυχώς, χθες το απόγευμα κατέληξε.

Προκειμένου να δοθούν σαφείς απαντήσεις στην οικογένεια για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν την 33χρονη στον θάνατο τόσο ξαφνικά, σήμερα διενεργείται νεκροψία – νεκροτομή.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγο καιρό, μία 36χρονη γιατρός του ΕΚΑΒ Λέσβου έχασε τη ζωή της κάτω από τις ίδιες ακριβώς, τραγικές συνθήκες. Είχε γεννήσει ένα υγιέστατο παιδί στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, υπέστη σηπτικό σοκ (πιθανότατα από σταφυλόκοκκο) και μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Η άτυχη γιατρός κατέληξε προσπαθώντας να κρατηθεί στη ζωή καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο «Αττικόν».