Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2026 διοργανώνεται από τον Δήμο Ελευσίνας για 52η χρονιά, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων από τις 30 Αυγούστου έως τις 3 Οκτωβρίου.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις και κινηματογραφικές προβολές, οι οποίες θα φιλοξενηθούν κυρίως στον αναπλασμένο βιομηχανικό χώρο του πρώην εργοστασίου ΙΡΙΣ.

Το πρόγραμμα ανοίγει με συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο της πόλης, ενώ ακολουθούν σημαντικές παραγωγές όπως η «Λυσιστράτη» από το ΚΘΒΕ και η «Άλκηστη» από το Εθνικό Θέατρο.

Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μουσικά αφιερώματα, παιδικές παραστάσεις και προβολές ταινιών μικρού μήκους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φεστιβάλ ή από τα καθορισμένα φυσικά σημεία προπώλησης.

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Την αύρα του πολιτισμού στη Δυτική πλευρά της Αττικής φέρνει για 52η χρονιά το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2026, που διοργανώνει ο Δήμος Ελευσίνας από το 1975.

Από τις 30 Αυγούστου ως τις 3 Οκτωβρίου 2026, οι άνθρωποι του, ιστορικού πλέον, Φεστιβάλ, καταθέτουν εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες διαφορετικών ειδών μουσικής, εικαστικές εκθέσεις, αλλά και κινηματογραφικές προβολές, σε μια σύγχρονη πόλη, που αρθρώνει τον δικό της λόγο στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου. Στον απόηχο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2023, η Ελευσίνα σέβεται την ιστορία της, αντλεί δύναμη από το λαμπρό παρελθόν της, αφουγκράζεται το σήμερα και χαράσσει με σταθερότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία το μέλλον της όπως αναφέρθηκε σε σχεσινή συνέντευξη τύπου.

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Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ελευσίνας, κ. Γιώργος Γεωργόπουλος: «Κάθε χρόνο, στα τέλη Αυγούστου, η Ελευσίνα ανανεώνει το πολιτιστικό της ραντεβού με το κοινό μέσα από τα Αισχύλεια, έναν θεσμό που εδώ και 51 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη μας και τον σύγχρονο πολιτισμό. Με σεβασμό στην ιστορία του θεσμού και με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, το φετινό πρόγραμμα φιλοξενεί σημαντικές παραγωγές και εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική έκφραση και τον ανοιχτό διάλογο με το κοινό. Τα Αισχύλεια αποτελούν ζωντανή έκφραση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελευσίνας και επιβεβαιώνουν διαχρονικά τη θέση της ως πόλης του πολιτισμού και της δημιουργίας», καταλήγει ο κ. Γιώργος Γεωργόπουλος.

Οι εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Αισχύλεια 2026, θα πραγματοποιηθούν, για δεύτερη φορά φέτος στο πρώην εργοστάσιο Ιρις, στην Παραλία της Ελευσίνας, το οποίο πήρε με επιτυχία το βάπτισμα στον πολιτισμό και μετασχηματίστηκε σ’ ένα σύγχρονο χώρο πολλαπλών δυνατοτήτων, αληθινό κόσμημα για την πόλη και νέο στέκι όχι μόνο για τους κατοίκουςτης Ελευσίνας, αλλά και για τους επισκέπτες της. Χαρακτηριστικά του χώρου η καμινάδα και τα δύο παλαιότερα κτίσματα του εργοστασίου τα οποία έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα νεότερα μνημεία, καθώς αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της περιόδου του Μεσοπολέμου.

Το πρώην εργοστάσιο ΄Ιρις στην Παραλία της Ελευσίνας

Το πρόγραμμα

Η αυλαία του φετινού Φεστιβάλ Αισχύλεια 2026 ανοίγει την Κυριακή 30 Αυγούστου από τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, που παραδοσιακά φιλοξενεί την πρώτη εκδήλωση του Φεστιβάλ, με μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο για το κοινό (με δελτίο εισόδου). Ώρα έναρξης: 21:00.

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου ανοίγουν τα Αισχύλεια 2026

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου θα …ανάψουν στην Ελευσίνα το «Τυχερό αστέρι», όπως ονόμασαν το πρόγραμμα που ετοίμασαν, το οποίο περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών που συγκινούν και ενώνουν τον κόσμο στο άκουσμα τους. Από τον «Σουλτάνο της Βαβυλώνας»,ωςτο«Amadomio»και«Τα πιο ωραία λαϊκά», είναι μερικά από τα πολλά τραγούδια που θα ερμηνεύσει ο Θοδωρής Βουτσικάκης σε αυτή τη συναυλία.Συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.

Η εικαστική ατομική έκθεση «Δεύτερο Δέρμα» της Μαργαρίτας Πέτροβα θα εγκαινιασθεί στις 31 Αυγούστου (20:00) στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ιρις, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Μπίας Παπαδοπούλου. Η έκθεση πραγματεύεται τα κατασκευασμένα έμφυλα στερεότυπα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά εγγράφονται πάνω στον άνθρωπο, διαμορφώνοντας την εικόνα, τη συνείδηση και, τελικά, την ίδια την ταυτότητα. Το «Δεύτερο δέρμα» λειτουργεί ως μια ισχυρή μεταφορά για τις ιδεολογικές και κοινωνικές επιστρώσεις που καθορίζουν πρότυπα και συμπεριφορές.

Η έκθεση περιλαμβάνει εγκαταστάσεις και βίντεο των τελευταίων χρόνων καθώς και έργα που σχεδιάστηκαν ειδικά για αυτήν, αποτυπώνοντας τη διαχρονική συλλογιστική της εικαστικού γύρω από το ζήτημα των κοινωνικών στερεοτύπων και του ρόλου της γυναίκας.

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Στο πλαίσιο της έκθεσης, η καλλιτέχνις θα πραγματοποιήσει την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026, στο Ιρις (ώρα 20:00) την performance «The TombWithinMe».

Διάρκεια έκθεσης ως τις 3 Οκτωβρίου 2026.

Ο αγαπημένος του κοινού Πάνος Βλάχος ανεβαίνει στη σκηνή του Ίρις στις 2 Σεπτεμβρίου για να μας ξεσηκώσει με την δυναμική ενέργειά του, αλλά και τη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Έχοντας μαζί του τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί και τον τελευταίο του δίσκο «Πληγή έμπνευσης», παρουσιάζει επίσης νέα ανέκδοτα κομμάτια, αλλά και υλικό που συνεχίζει να εξελίσσεται επί σκηνής. Ώρα έναρξης: 21:00.

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Από την παράσταση «Ευτυχισμένες Μέρες» του Μπέκετ

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Τάρλοου σκηνοθετεί την Αγλαΐα Παππά σε ένα από τα εμβληματικότερα έργα του θεάτρου του παραλόγου, τις «Ευτυχισμένες Μέρες» του Σάμιουελ Μπέκετ. Ένα πρότζεκτ που εξερευνά την ανθρώπινη απαντοχή και αποτίνει φόρο μνήμης στη σπουδαία ηθοποιό Χριστίνα Τσίγκου, στενή φίλη του ίδιου του Μπέκετ, μεταφράστρια του έργου και άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ρόλο της Γουίνι. (Ώρα έναρξης 21:00, ΙΡΙΣ-Παραλία Ελευσίνας).

«Λυσιστράτη» από το ΚΘΒΕ

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ησπαρταριστή «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, που παρουσιάζει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη θα φιλοξενηθεί στο Φεστιβάλ Αισχύλεια 2026. Το αριστοφανικό χιούμορ, η ζωντάνια των ερμηνειών και η σύγχρονη σκηνική προσέγγιση χαρίζουν άφθονο γέλιο στους θεατές, αναδεικνύοντας παράλληλα τη διαρκή επικαιρότητα του έργου. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, στον ρόλο της Λυσιστράτης, θα ενθουσιάσει το κοινό, ενώ οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών Κατερίνας Παπουτσάκη, Κρατερού Κατσούλη, Αλεξάνδρας Παλαιολόγου, Παναγιώτη Πετράκη, Νίκου Γεωργάκη, Κώστα Σαντά, Γιάννη Χαρίση, Σοφίας Καλεμκερίδου καθώς και όλων των ταλαντούχων ηθοποιών του ΚΘΒΕ,αναμένεται να αποσπάσουν το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

(Ώρα έναρξης 21:00, ΙΡΙΣ- Παραλία Ελευσίνας).

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Το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2026 δεν θα μπορούσε να λησμονήσει το παιδικό θεατρόφιλο κοινό. Έτσι τη Δευτέρα7 Σεπτεμβρίου φιλοξενεί την παράσταση «Τα στενά παπούτσια»της Ζωρζ Σαρή. Για πρώτη φορά στο θέατρο, το αγαπημένο έργο της ελληνικής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από μια σύγχρονη θεατρική προσέγγιση, γεμάτη μουσική, κίνηση και ξέγνοιαστες καλοκαιρινές αναμνήσεις.

Η σκηνοθεσία της Αθανασίας Καλογιάννη φωτίζει με τρυφερότητα και αμεσότητα τον κόσμο των παιδιών, μεταφέροντας στη σκηνή τη διαχρονική αλήθεια και ευαισθησία της Ζωρζ Σαρή.

(Ώρα έναρξης 20:30, ΙΡΙΣ- Παραλία Ελευσίνας. Είσοδος Ελεύθερη με δελτίο εισόδου).

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Από την παράσταση «΄Αλκηστη» του Εθνικού θεάτρου

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την «Άλκηστη» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καταντζά. Με μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών και συντελεστών, η παράσταση γίνεται ένα σκηνικό επιχείρημα που δεν αφηγείται απλώς τον μύθο, αλλά θέτει καίρια ερωτήματα για την εξουσία, το φύλο, τη θυσία και την ευθύνη της κοινωνίας απέναντι στον θάνατο της ομώνυμης –και όχι μόνο– ηρωίδας. Με τους Ηρώ Μπέζου, Γιάννη Νιάρρο, Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη, Γιώργο Ζυγούρη, Θεοδώρα Τζήμου, Κώστα Νικούλι, κ.ά.

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(Ώρα έναρξης 21:00, ΙΡΙΣ- Παραλία Ελευσίνας).

Την Πέμπτη 10 και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σας καλούμε να απολαύσετε δύο βραδιές ζωντανής μουσικής, με σκηνή τον υπαίθριο χώρο Θεατράκι της Μαγούλας, υπό τον τίτλο Theatraki Concerts. Οι δύο μουσικές βραδιές θα φιλοξενήσουν συνολικά έξι μουσικά σχήματα διαφορετικών μουσικών ειδών, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, αναδεικνύοντας και τους Ελευσίνιους μουσικούς δημιουργούς.

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου παίζουν οι: “RightClique” καθαρόαιμο rap/hiphop, οι «ΝΕΦΕΣΙ» γνωστά τραγούδια της μικρασιατικής, νησιώτικης και αρβανίτικης παράδοσης και η Ναταλία Ρουτσολιά φέρνει έντεχνα ποπ και λαϊκότροπα ακούσματα.

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Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίουοι Cinelefsis που γεννήθηκαν στην Ελευσίνα καταθέτουν ροκ ήχους με ατμοσφαιρικά και κινηματογραφικά στοιχεία. Η Cony με την τετραμελή μπάντα της, τρία μέλη της οποίας είναι Ελευσίνιοι, κάνουν jazz, blues, rock και ρετρό αναφορές.Τέλος οι «Ωμέγα Μπάντα» που γεννήθηκαν στην Ελευσίνα στα τέλη του 2014 και φέτος κλείνουν 12 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη σκηνή, επιστρέφουν στον τόπο τους με ηλεκτρικό, έντεχνο ροκ.

(Ώρα έναρξης 21:00, ΘΕΑΤΡΑΚΙ – Πάρκο Μαγούλας, είσοδος ελεύθερη).

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει το δημοσιογραφικό δράμα «Ανεξάρτητα Κράτη», που συνυπογράφουν ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, με αφορμή την αληθινή ιστορία του ασυμβίβαστου γιατρού Βασίλη Τσιρώνη στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης. Τα Ανεξάρτητα Κράτη, που απέσπασαν θετικότατες κριτικές και καθιερώθηκαν αμέσως ως ένα σημαντικό έργο της νέας ελληνικής δραματουργίας, είναι μια παράσταση αιχμηρής πολιτικής κριτικής, που ρίχνει μια λοξή ματιά στην πρόσφατη ιστορία μας για να σχολιάσει καυστικά την διαπλοκή ΜΜΕ – εξουσίας στη χώρα μας και να μας προβληματίσει για το σήμερα…

(Ώρα έναρξης 21:00, ΙΡΙΣ- Παραλία Ελευσίνας).

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου οι Pagan θα μας προσφέρουν ένα μυσταγωγικό, τελετουργικό ταξίδι στις αρχέγονες ρίζες μας. Με έντονη θεατρικότητα, έθνικ στοιχεία, μοναδική σκηνική παρουσία και progressive ήχους και ρυθμούς θα μας χαρίσουν μια μοναδική εμπειρία.

(Ώρα έναρξης 21:00, ΙΡΙΣ- Παραλία Ελευσίνας).

Ο Δημήτρης Μυστακίδης ή Μήτσος – όπως τον φωνάζουν όσοι τον γνωρίζουν ή τον νιώθουν κοντά τους μέσα από τα τραγούδια του, κλείνει φέτος τριάντα χρόνια στη σκηνή και το γιορτάζει. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα δώσει μια επετειακή συναυλία με κομμάτια από την προσωπική του δισκογραφία, με ρεμπέτικα, αλλά και αγαπημένα τραγούδια από τις πολυετείς συνεργασίες του με καλλιτέχνες και σχήματα που άφησαν ανεξίτηλο μουσικό στίγμα.

(Ώρα έναρξης 21:00, ΙΡΙΣ- Παραλία Ελευσίνας).

Κινηματογραφικές προβολές

Στο πλαίσιο της δράσης «Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει» την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου προβάλλεται μια σειρά ταινιών μικρού μήκους. Πρόκειται για τις:

400 Κασσέτες, Θέλγια Πετράκη – Διάρκεια 14’

OrHowtoDisappear, Γιώργος Αγγελόπουλος – Διάρκεια 23’

Λουδίας, Άκης Πολύζος – Διάρκεια 30’

Requiem in salt, Σύλβια Νικολαϊδη – Νικόλας Ιορδάνου – Διάρκεια 16’

Αυτός που κάποτε υπήρχε, Κωστής Θεοδοσόπουλος – Διάρκεια 24’

Noi, ΝεριτάνΖιντζιρία – Διάρκεια 15’

Ώρα έναρξης 21:00, Θερινός Κινηματογράφος Ελευσίνας

Είσοδος Ελεύθερη με δελτίο εισόδου.

Άλλες ταινίες

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Σπασμένη Φλέβα – Γιάννης Οικονομίδης (2025)

Ώρα έναρξης 21:00, Διάρκεια 127’

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Αρκουδότρυπα- Χρυσιάννα Παπαδάκη & Στέργιος Ντινόπουλος (2025)

Ώρα έναρξης 21:00, Διάρκεια 127’

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Ηλέκτρα- Μιχάλης Κακογιάννης (1962)

Ώρα έναρξης 21:00, Διάρκεια 110’

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Όλα είναι δρόμος – Παντελή Βούλγαρη (1998)

Ώρα έναρξης 21:00, Διάρκεια 132’

Θερινός Κινηματογράφος Ελευσίνας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δελτία εισόδου

Τα δελτία εισόδου διατίθενται:

Συναυλία έναρξης στον Αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας, την ημέρα της συναυλίας μια ώρα πριν την έναρξη στην είσοδο του Αρχαιολογικού χώρου.

Παιδική παράσταση Τα στενά παπούτσια της Ζώρζ Σαρρή, μια εβδομάδα πριν την παράσταση στο φυσικό σημείο προπώλησης εισιτηρίων του Φεστιβάλ, στη Ελευσίνα.

Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων θα διατεθεί και διαδικτυακά.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στις θεατρικές παραστάσεις δεν πραγματοποιείται διάλειμμα. Μετά την έναρξη απαγορεύεται η είσοδος σε θεατές- κατόχους εισιτηρίων. Απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 6 ετών. Η παιδική παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά από 4 ετών και πάνω.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης προπώλησης εισιτηρίων θα ανακοινωθεί στο site aisxylia.gr

Διαδικτυακά:

Aisxylia.gr & more.com

Φυσικά σημεία προπώλησης

*Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Ελευσίνας

Παγκάλου& Κίμωνος

Δευτέρα- Παρασκευή 10.00-13.00

*Ιρις, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, 19.00-21.00.

*Φυσικά σημεία more, πληροφορίες more.com

Επισκεφθείτε το aisxylia.gr για περισσότερες πληροφορίες και επιβεβαίωση του οριστικού προγράμματος του Φεστιβάλ.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ

Η πρόσβαση στον χώρο μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς:

Προαστιακός: Αποβίβαση Σταθμός Μαγούλας και μετά επιβίβαση στα λεωφορεία Αρ. Γραμμής

879 ή 863 (Θριάσιο Νοσοκομείο – Ελευσίνα).

Σταθμός Μετρό “Αγία Μαρίνα”: αποβίβαση στο Σταθμό “Αγία Μαρίνα” και μετά επιβίβαση στο λεωφορείο της γραμμής 876 (Σταθμός Μετρό Αγία Μαρίνα – Ελευσίνα).

Λεωφορεία:

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μέγαρα- Αθήνα επιβίβαση από Θησείο

881 Ελευσίνα – Ασπρόπυργος – Ρουπάκι

861 Μάνδρα – Ελευσίνα

845 Πειραιάς – Ελευσίνα (μέσω Θηβών)

871 Πειραιάς – Ελευσίνα (μέσω Λ. Σχιστού)

876 Σταθμός Μετρό Αγίας Μαρίνας – Ελευσίνα

w: aisxylia.gr