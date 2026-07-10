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Η διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει πέντε διαγωνιστικά τμήματα, συμπεριλαμβανομένου του νέου Διεθνούς Διαγωνιστικού Ντοκιμαντέρ.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γιώργος Αγγελόπουλος εγκαινίασε μια στρατηγική διαρκούς υποστήριξης των δημιουργών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εισάγοντας δράσεις όπως το residency σεναρίου και την καταβολή τελών προβολής.

Το φεστιβάλ ενισχύει τον διεθνή του προσανατολισμό φιλοξενώντας την ετήσια συνάντηση των μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ενώ επιστρέφει συμβολικά στις τοπικές ρίζες της Δράμας.

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Με το σύνθημα «Welcome Home», προβολές, αφιερώματα και ενισχυμένες δράσεις για τους δημιουργούς, το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας προετοιμάζει το έδαφος για τη μεγάλη επέτειο των 50 χρόνων του.

Η παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη ταράτσα του θερινού κινηματογράφου Λαΐς, από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα στρατηγική του θεσμού, που επιχειρεί να ξεφύγει από τα στενά όρια μίας ετήσιας διοργάνωσης και να αποκτήσει διαρκή παρουσία στην ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας.

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Η φετινή διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, θα προβάλλει συνολικά 157 ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 3.420 συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Από αυτές, οι 45 θα πραγματοποιήσουν παγκόσμια πρεμιέρα στη Δράμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε διαγωνιστικά τμήματα: Εθνικό, Εθνικό Σπουδαστικό, Διεθνές, Διεθνές Σπουδαστικό, καθώς και το νεοσύστατο Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ.

«Αλλάζουμε το Φεστιβάλ, με τρόπο που δεν περιορίζεται στη μία εβδομάδα της διοργάνωσης, αλλά δημιουργεί τις συνθήκες για έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη των νέων κινηματογραφιστών όλο τον χρόνο», τόνισε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται το πρώτο residency ανάπτυξης σεναρίων μικρού μήκους, η υποστήριξη Ελλήνων δημιουργών για συμμετοχή σε κορυφαίες ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αγορές, η δημιουργία του DISFF PASS, που εξασφαλίζει δωρεάν πρόσβαση σε κινηματογραφικές αίθουσες για τους σκηνοθέτες του Φεστιβάλ, αλλά και η συστηματική καταβολή τελών προβολής (screening fees) μέσα από το πρόγραμμα «Το Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει».

Όπως ανέφερε ο κ. Αγγελόπουλος, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο καταβλήθηκαν περισσότερα από 6.000 ευρώ σε σκηνοθέτες των οποίων οι ταινίες προβλήθηκαν μέσα από τις δράσεις του θεσμού. «Καλλιεργούμε υγιείς πρακτικές γιατί ο κινηματογράφος είναι τέχνη, αλλά είναι και επάγγελμα», σημείωσε.

Το «σπίτι» του ελληνικού κινηματογράφου

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται έναν χρόνο πριν από τη συμπλήρωση των 50 χρόνων του Φεστιβάλ και επιστρέφει συμβολικά στις ρίζες ενός θεσμού που ξεκίνησε από μια κινηματογραφική λέσχη στη Δράμα και εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την ελληνική και διεθνή μικρού μήκους δημιουργία.

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Το σύνθημα «Welcome Home», που λειτουργεί φέτος ως ο κεντρικός άξονας της διοργάνωσης, συνδέεται με αυτή την επιστροφή στην ιστορία και στη φυσιογνωμία του Φεστιβάλ, με τον Γιώργο Αγγελόπουλο να σημειώνει χαρακτηριστικά: «Σπίτι είναι ο τόπος όπου νιώθουμε ασφάλεια και ζεστασιά. Σπίτι μας είναι το σινεμά. Άρα, σπίτι μας είναι το Φεστιβάλ Δράμας».

Στη σημασία της σχέσης της πόλης με τη διοργάνωση αναφέρθηκε στο μήνυμα που απέστειλε ο δήμαρχος Δράμας και πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού του Φεστιβάλ, Γιώργος Παπαδόπουλος. «Η πόλη μας δεν φιλοξενεί απλώς το Φεστιβάλ. Συνομιλεί μαζί του», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η διοργάνωση αποτελεί χώρο ανάδειξης νέων δημιουργών και σημείο συνάντησης διαφορετικών κινηματογραφικών αφηγήσεων.

Στον χαιρετισμό του, που αναγνώστηκε κατά την παρουσίαση, ο αντιπρόεδρος του Φεστιβάλ Δράμας Πέτρος Παρασκευαΐδης, σημείωσε πως «το Φεστιβάλ έχει ταυτιστεί με την ιστορία της πόλης και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο μικρού μήκους», υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης των δημιουργών και της συνέχισης των δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

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Η νέα γενιά του ελληνικού κινηματογράφου στο επίκεντρο

Στην καρδιά της διοργάνωσης παραμένει το Εθνικό Διαγωνιστικό, το οποίο συγκεντρώνει φέτος τριάντα ελληνικές παραγωγές. Σχολιάζοντας τη φετινή σοδειά, ο Γιώργος Αγγελόπουλος παρατήρησε ότι οι νέοι δημιουργοί επιστρέφουν στην ελληνική οικογένεια με περισσότερο ψυχαναλυτική διάθεση, εξερευνούν τις τοξικές ανθρώπινες σχέσεις, τον έρωτα, την ανάγκη για αντίσταση απέναντι στις κοινωνικές συμβάσεις, αλλά και την αναζήτηση μιας καλύτερης πραγματικότητας.

Ξεχωριστή θέση εξακολουθούν να καταλαμβάνουν οι queer αφηγήσεις, οι υπερφυσικοί χαρακτήρες και οι ιστορίες ενηλικίωσης, ενώ ολοένα περισσότεροι δημιουργοί στρέφονται σε προσωπικές αφηγήσεις που ισορροπούν ανάμεσα στον ρεαλισμό και τη φαντασία.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τρεις σκηνοθέτες που συμμετείχαν στο περσινό διαγωνιστικό επιστρέφουν ήδη φέτος με νέα έργα, στοιχείο μάλλον ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδομένα. «Οι Έλληνες κινηματογραφιστές δεν μπορούν και δεν θέλουν να περιμένουν. Έχουν κάτι να πουν και η στιγμή τους είναι τώρα», σχολίασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής.

Διεθνής προσανατολισμός και νέες αφηγήσεις

Η διεθνής διάσταση του Φεστιβάλ ενισχύεται ακόμη περισσότερο στη φετινή διοργάνωση. Το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει 26 ταινίες από 20 χώρες, οι οποίες επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 1.850 υποβολές. Ανάμεσά τους βρίσκονται ταινίες που έχουν ήδη ξεκινήσει τη διεθνή φεστιβαλική τους διαδρομή, αλλά και αρκετές παγκόσμιες πρώτες προβολές.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στο διεθνές πρόγραμμα εντάχθηκαν και πέντε ελληνικές συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη εξωστρέφεια της εγχώριας παραγωγής. Παράλληλα, το animation αποκτά φέτος διακριτή παρουσία με έξι ταινίες, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμική ανάπτυξη του είδους τα τελευταία χρόνια.

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Νέα προσθήκη που θεωρείται από τις σημαντικότερες αλλαγές της φετινής διοργάνωσης, αποτελεί το Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως ξεχωριστό τμήμα. Συνολικά θα προβληθούν 17 ταινίες, οι οποίες αναδεικνύουν διαφορετικές προσεγγίσεις στη μικρού μήκους καταγραφή της πραγματικότητας.

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα έχουν και τα σπουδαστικά διαγωνιστικά τμήματα, που αποτελούν χώρο παρουσίασης της νέας γενιάς κινηματογραφιστών. Το Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό το οποίο συμπληρώνει πέντε χρόνια λειτουργίας, περιλαμβάνει 19 ταινίες, ενώ το Διεθνές Σπουδαστικό παρουσιάζει 13 ταινίες από 10 χώρες, ανάμεσά τους και ελληνικές παραγωγές.

Οι αλλαγές, ωστόσο, δεν περιορίζονται στα διαγωνιστικά τμήματα. Το Short Film Hub επιστρέφει ενισχυμένο, με καθημερινά πάνελ, συζητήσεις, επαγγελματικές συναντήσεις και one-to-one επαφές ανάμεσα σε σκηνοθέτες, παραγωγούς και εκπροσώπους της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο του Hub θα πραγματοποιηθεί και το διεθνές Pitching Lab, όπου θα παρουσιαστούν επιλεγμένα σχέδια σεναρίων μικρού μήκους.

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Παράλληλα, η φετινή διοργάνωση αποκτά έντονο βαλκανικό προσανατολισμό μέσα από το αφιέρωμα «Balkan Tales», το οποίο παρουσιάζει βραβευμένες και υποψήφιες ταινίες της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου από τις χώρες της περιοχής.

Φέτος μάλιστα, για πρώτη φορά στη Δράμα, θα πραγματοποιηθεί και η φιλοξενία της ετήσιας συνάντησης των φεστιβάλ-μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Εκπρόσωποι σημαντικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις, εργαστήρια και συναντήσεις με Έλληνες κινηματογραφιστές, ενόψει και της απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Ιανουάριο 2027.

Από τη διονυσιακή παράδοση στη σκοτεινή αίθουσα

Το πνεύμα της επιστροφής στις ρίζες αποτυπώνεται και στη φετινή οπτική ταυτότητα, την οποία σχεδίασε ο Κωνσταντίνος Παυλίδης. Οι εμβληματικοί κωδωνοφόροι της Δράμας, μορφές άρρηκτα συνδεδεμένες με τη διονυσιακή παράδοση της περιοχής, μετατρέπονται στο βασικό εικαστικό σύμβολο της διοργάνωσης.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το φετινό σποτ, σε σκηνοθεσία της Ισαβέλλας Μαργάρα, το οποίο γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Δράμα και επιχειρεί να συνδέσει τις αρχαίες διονυσιακές τελετουργίες με τη σύγχρονη κινηματογραφική εμπειρία.