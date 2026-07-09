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Οι κινηματογραφικές προβολές ξεκίνησαν στις 5 Ιουλίου από τον Πύργο και θα διαρκέσουν έως τις 18 Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας πολλές αστικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής μέσω της κοινής θέασης ταινιών, ξεφεύγοντας από την ατομική χρήση των οθονών και ενισχύοντας τις κοινωνικές συναντήσεις.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη συνεργασία δεκάδων τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση των υπαίθριων αυτών εκδηλώσεων.

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Με 39 προβολές ταινιών σε ισάριθμα σημεία του νομού Ηλείας, το «Σινεμά στις Πλατείες», το αγαπημένο πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, μετατρέπει για 13η συνεχή χρονιά τις πλατείες και τα προαύλια σχολείων και εκκλησιών σε υπαίθρια σινεμά με ταινίες από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό κινηματογράφο.

Το πρόγραμμα του φετινού καλοκαιριού ξεκίνησε την Κυριακή 5 Ιουλίου από τον Πύργο και, αφού πραγματοποιήσει μια μεγάλη διαδρομή από τον κάμπο της Ηλείας μέχρι πολλά ορεινά και απομακρυσμένα χωριά (Σέκουλας, Φιγαλεία, Δραγώγι, Δίβρη, Αγ. Κυριακή κ.ά.), ολοκληρώνεται στις 18 Σεπτεμβρίου στην Αμαλιάδα.

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«Αυτό στο οποίο στρέφει το ενδιαφέρον του το Φεστιβάλ Ολυμπίας», λέει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, Παντελής Παντελόγλου, «είναι να ξεφύγουμε έστω και για λίγο από τις πολλές μικρές οθόνες που μας κρατούν συχνά μόνους, να καθίσουμε μαζί απέναντι στη μεγάλη οθόνη, να δούμε τις ίδιες εικόνες, να συγκινηθούμε, να γελάσουμε, να συζητήσουμε, να μοιραστούμε, εν τέλει, μια εμπειρία που ανήκει σε όλους και όλες. Υπό αυτή την έννοια», συμπληρώνει, «τοπρόγραμμα είναι μια μικρή, αλλά ουσιαστική, πράξη παρουσίας στον δημόσιο χώρο και στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Είναι η υπενθύμιση πως όσα δίνουν νόημα στη ζωή μας δεν συμβαίνουν μόνο ατομικά: γεννιούνται και μέσα στις συναντήσεις μας, στις στιγμές που ζούμε μαζί».

Τα προηγούμενα 12 χρόνια, το Φεστιβάλ Ολυμπίας πραγματοποίησε εκατοντάδες προβολές σε κάθε άκρη της Ηλείας και επιμένει με την ίδια πάντα διάθεση: να ταξιδέψει το σινεμά όσο πιο μακριά γίνεται, σε κάθε τόπο που θέλει να το υποδεχτεί. Στη διαδρομή αυτή, πολύτιμοι συνοδοιπόροι του είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι ομάδες πολιτών και οι άλλοι φορείς που κρατούν ενεργή την πολιτιστική ζωή των τοπικών κοινοτήτων. Είναι οι άνθρωποι που αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από τις ελάχιστες —και γι’ αυτό ακόμη πιο σημαντικές— οργανωμένες πολιτιστικές δράσεις.

Οι φορείς οι οποίοι πήραν φέτος την πρωτοβουλία για να υποδεχτούν το πρόγραμμα «Σινεμά στις Πλατείες» είναι οι εξής:

Αλάνα – Χώρος Ψυχαγωγίας στην πάροδο Αλφειού στον Πύργο, Πολιτιστικός Σύλλογος Χελιδονίου και Φίλοι του Δάσους “Παναγιά η Σεντουκιώτισσα”, Πολιτιστικός Σύλλογος Αυγείου “Ο Φυλέας”, Δημοτική Κοινότητα Αμαλιάδας, Επιτροπή Ισότητας Δήμου Ήλιδας, Πολιτιστικός σύλλογος νέων Κάστρου “Ο Παλαιολόγος”, Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος ”Η Ωλένη “, Πολιτιστικός Σύλλογος Λάλα “O Άγιος Κωνσταντίνος”, Κοινότητα Μέλισσας, Πολιτιστικός και Eξωραϊστικός Σύλλογος Ροβιάτας «Οι Ροβιάτες”, Κοινότητα Ζαχάρως – Ομάδα Σινεφηλεία Ζαχάρως, Σύλλογος Διβριωτών Αθήνας, Πολιτιστικός Σύλλογος Σαμικού “Σαμικαίων Γη”, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Καρδαμά, Σύλλογος Γυναικών Κρεστένων, Πολιτιστικός και Αιμοδοτικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη “Λέτρινα’”, Πολιτιστικός σύλλογος “Η Μυρτιά”, Πολιτιστικός Σύλλογος Κακοβάτου, Πολιτιστικός Σύλλογος Φασκομηλιάς, Πολιτιστικός Σύλλογος Κουζουλίου, Κοινότητα Ξηροχωρίου, 3ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας, Κοινότητα Χρυσοχωρίου Ζαχάρως, Κοινότητα Καλυβίων Ήλιδας, Κοινότητα Λευκοχωρίου Γαστούνης, Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης, Πολιτιστικός Σύλλογος Δουνεΐκων “Ο Άγιος Γεώργιος”, Πολιτιστικός Σύλλογος Αρήνης, Σύλλογος Νεολαίας και Άθλησης Νέας Φιγαλείας, Δημοτική Κοινότητα Πέρσαινας, Πολιτιστικός Σύλλογος Σέκουλα, Σύλλογος των Απανταχού Φιγαλέων “Ο Φίγαλος”, Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωγιτών – Μποϊκαδιτών “Ο Απόλλων”, Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρτέμιδας “Ο Κουμουθέκρας”, Λαογραφικός Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ξυλοκέρας “H Ομόνοια”, Σύλλογος Oικιστών Σπιάντζας, Κοινότητα Αγίας Κυριακής, Πολιτιστικός Σύλλογος Λασταιίκων “Η νέα Λάστα”, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κατσαρού “Η Ειρήνη”, Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Αμαλιάδας.

Το πρόγραμμα αναλυτικά

05/07 Πύργος, Αλάνα (πάροδος Αλφειού), Block 5

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08/07 Χελιδόνι, Ένα Βότσαλο στη Λίμνη

11/07 Αυγείο, Ένα Βότσαλο στη Λίμνη

14/07 Αμαλιάδα, Πλατεία Ανεμόμυλου, Ο Ψύλλος

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15/07 Αμαλιάδα, Πλατεία Καζαντζάκη, Κομμώσεις Ρόμι

18/07 Κάστρο, Ο Ψύλλος

20/07 Ώλενα, Ο Ψύλλος

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21/07 Λάλας, Ο Ψύλλος

22/07 Μέλισσα, Έξω οι Κλέφτες

23/07 Ροβιάτα Ήλιδας, Ένα Βότσαλο στη Λίμνη

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24/07 Ζαχάρω, Όσκαρ και Λίλι

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25/07 Λαμπεία (Δίβρη), Block 5

26/07 Σαμικό, Η Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα

27/07 Καρδαμάς, Η Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα

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28/07 Κρέστενα, Μαζί, απέναντι στον φόβο: 7 ταινίες μικρού μήκους για τον πόλεμο, τη συνύπαρξη και την αποδοχή

29/07 Άγιος Ιωάννης, Ένα Βότσαλο στη Λίμνη

30/07 Μυρτιά, Ο Ψύλλος

31/07 Κακόβατος, Ο Ψύλλος

01/08 Φασκομηλιά, Το δικό μου τσίρκο

02/08 Κουζούλι, Ένα Βότσαλο στη Λίμνη

03/08 Ξηροχώρι, Ένα Βότσαλο στη Λίμνη

04/08 Αμαλιάδα, 3ο Γυμνάσιο, Χαιρετίσματα από τον Άρη

05/08 Χρυσοχώρι, Η Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα

06/08 Καλύβια, Ο Ψύλλος

07/08 Λευκοχώρι, Το δικό μου τσίρκο

08/08 Βουλιαγμένη, Όσκαρ και Λίλι

09/08 Δουνέικα, Μαζί, απέναντι στον φόβο: 7 ταινίες μικρού μήκους για τον πόλεμο, τη συνύπαρξη και την αποδοχή

10/08 Αρήνη, Έξω οι Κλέφτες

11/08 Νέα Φιγαλεία, Block 5

12/08 Περσαινα, Έξω οι Κλέφτες

13/08 Σέκουλας, Μαζί, απέναντι στον φόβο: 7 ταινίες μικρού μήκους για τον πόλεμο, τη συνύπαρξη και την αποδοχή

14/08 Φιγαλεία (Παύλιτσα) – Δραγώγι, Έξω οι Κλέφτες

19/08 Αρτέμιδα, Block 5

20/08 Ξυλοκέρα, Ένα Βότσαλο στη Λίμνη

21/08 Σπιάντζα, Έξω οι Κλέφτες

22/08 Αγία Κυριακή, Ο Ψύλλος

23/08 Λασταίικα, Έξω οι Κλέφτες

24/08 Κατσαρού, Η Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα

18/09 Αμαλιάδα, Κρέας

Όλες οι προβολές γίνονται με δωρεάν είσοδο για μικρούς και μεγάλους καθώς το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους στο πλαίσιο της ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας.