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Θλίψη προκάλεσε την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στο πανελλήνιο η είδηση του θανάτου 36χρονη γιατρού, μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν λίγο μετά τον τοκετό της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα γέννησε φυσιολογικά στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης την Παρασκευή 19 Ιουνίου, όμως λίγες ώρες αργότερα εμφάνισε πυρετό και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε σταδιακά.

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Τη Δευτέρα εισήχθη στη ΜΕΘ και την Τρίτη διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας. Δυστυχώς, κατά τη μεταφορά και λίγο πριν την προσγείωση, κατέληξε.

Η 36χρονη, ειδικευμένη στη Γενική Ιατρική, είχε ξεκινήσει την καριέρα της στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης στο ΤΕΠ και τα τελευταία περίπου 1,5 χρόνια εργαζόταν στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης.

«Αυτό το χαμογελαστό, δοτικό κορίτσι…»

Σπαρακτικά ήταν τα λόγια του πρόεδρου του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων νοσοκομείου Μυτιλήνης, Στράτου Κλεάνθη.

Σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δυστυχώς σήμερα το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης στο οποίο πρόσφατα διορίστηκε θρηνεί. Εμβρόντητοι όλοι μας μένουμε με τη είδηση ότι χάσαμε τη γιατρό Μαϊδα Πασβούρη τη Μαγδούλα μας. Αυτό το χαμογελαστό και δοτικό κορίτσι που ανταμώναμε στα επείγοντα του νοσοκομείου μας πολλά χρόνια.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον πατέρα του νεογέννητου παιδιού της και στο ίδιο το νεογέννητο δύναμη, δύναμη, δύναμη!!!».