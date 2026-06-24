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Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βοστάνειου Νοσοκομείου λόγω της κρίσιμης κατάστασης της υγείας της.

Παρά τη διακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ την Τρίτη, η 36χρονη κατέληξε κατά τη μεταφορά της προς το νοσοκομείο.

Οι αρμόδιοι φορείς διεξάγουν έρευνα και αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Το νεογέννητο παιδί της γυναίκας παραμένει καλά στην υγεία του, ενώ η τοπική κοινωνία και οι συνάδελφοί της είναι συγκλονισμένοι από το περιστατικό.

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Βαρύ είναι το πένθος στην τοπική κοινωνία κοινωνία της Μυτιλήνης για τον απροσδόκητο χαμό 36χρονης γυναίκας που πέθανε από επιπλοκές μετά από τοκετό.

Η 36χρονη γιατρός από τη Λέσβο είχε γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό το μεσημέρι της Παρασκευής, ωστόσο το Σάββατο παρουσίασε επιπλοκές και τη Δευτέρα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης με τα ερωτήματα για την επιδείνωση της κατάστασής της να παραμένουν πολλά.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρει το σάιτ stonisi.gr, ο τοκετός επρόκειτο να γίνει με καισαρική τομή, αλλά εν τέλει γέννησε την Παρασκευή με φυσιολογικό τοκετό και το μωρό είναι καλά στην υγεία του. To Σάββατο το βράδυ η 36χρονη ανέβασε πυρετό. Λέγεται ότι έπαθε σηπτικό σοκ, μια μορφή σταφυλόκοκκου εικάζουν, λένε όσοι παρακολούθησαν το περιστατικό,γι’ αυτό και αρχικά αποφασίστηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Την Τρίτη 23 Ιουνίου λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της αποφασίστηκε η διακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ συνοδευόμενη μάλιστα από τον σύζυγό της που είναι γιατρός. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις 5.00 το απόγευμα της Τρίτης. Μάλιστα όσοι δούλευαν μαζί της και την είδαν δεν μπορούσαν να την αναγνωρίσουν.

Ωστόσο, η γιατρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Πέθανε μόλις προγειώθηκε η πτήση της και προσπαθούσαν να την επαναφέρουν στο ασθενοφόρο εως το Αττικό Νοσοκομείο.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγική εξέλιξη, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Όπως είπε ο διευθυντής της μαιευτικής κλινικής στην ΕΡΤ Αιγαίου, κ. Πέτρος Μαχαίρας, συγκλονισμένος και ο ίδιος από την εξέλιξη «περιμένουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια απάντηση». Εχουν σταλεί καλλιέργειες για διακρίβωση.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι που τη γνώριζαν, ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει, να τρέξει, να σταθεί δίπλα στον συνάνθρωπο. Μια γυναίκα που υπηρέτησε την υγεία με συνέπεια, ευγένεια και αίσθημα καθήκοντος.

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και στο ΕΚΑΒ το κλίμα είναι βαρύ. Οι συνάδελφοί της κάνουν λόγο για έναν δοτικό άνθρωπο, μια επαγγελματία που εργαζόταν με ψυχή και αξιοπρέπεια, πάντα με διάθεση να προσφέρει. Η απώλειά της έχει συγκλονίσει όσους συνεργάστηκαν μαζί της και όσους γνώριζαν την ανθρώπινη πλευρά της.

Η τραγωδία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς η 36χρονη αφήνει πίσω της ένα νεογέννητο παιδί. Ένα παιδί που ήρθε στον κόσμο μέσα στη χαρά της ζωής, την ώρα που η μητέρα του έδινε τη δική της μάχη.

