Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μία 36χρονη γιατρός του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης απεβίωσε από επιπλοκές μετά τον φυσιολογικό τοκετό του πρώτου της παιδιού στο νοσοκομείο της πόλης.

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία λίγες ημέρες μετά τη γέννα, παρά την ιατρική παρακολούθηση και τη μεταφορά της στη ΜΕΘ.

Η ασθενής κατέληξε κατά τη διάρκεια αεροδιακομιδής προς το Αττικό Νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες επαναφοράς από την ιατρική ομάδα.

Η διοίκηση του νοσοκομείου ξεκίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης του περιστατικού, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία.

Το υγιέστατο βρέφος παραμένει στη μαιευτική κλινική, όπου δέχεται τη φροντίδα του προσωπικού του νοσοκομείου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θλίψη προκάλεσε την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στο πανελλήνιο η είδηση του θανάτου 36χρονη γιατρού, μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν λίγο μετά τον τοκετό της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Μάγδα Πασβούρη γέννησε φυσιολογικά στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης την Παρασκευή 19 Ιουνίου, όμως λίγες ώρες αργότερα εμφάνισε πυρετό και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε σταδιακά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της με τέτοιο απροσδόκητο τρόπο.

Advertisement

Advertisement

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 36χρονη Μάγδα μόλις είχε γεννήσει το πρώτο της παιδί, ένα κοριτσάκι με φυσιολογικό τοκετό, ενώ μέχρι τους 6 μήνες της κύησης εργαζόταν καθημερινά στο ΕΚΑΒ της Μυτιλήνης.

Η διοίκηση του νοσοκομείου ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού. Όπως επισημαίνεται, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής και των απαραίτητων εργαστηριακών ελέγχων.

Η ανακοίνωση του Μιχάλη Γιαννάκου

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια νοσοκομεία Μιχάλης Γιαννάκος, με ανακοίνωσή του, αποχαιρέτησε την 36χρονη γιατρό:

«Είμαστε συγκλονισμένοι, σοκαρισμένοι. Θρηνούμε το θάνατο της 36χρονης συναδέλφου γιατρού του ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ της μοναδικής στο Βόρειο Αιγαίο. Εξαιρετική συνάδελφος, εξυπηρετική, χαμογελαστή ήταν στη πρώτη γραμμή έως 6 μηνών έγκυος σηκώνοντας, εξυπηρετώντας έκτακτα υπέρβαρα πολλές φορές περιστατικά. Έκανε ειδικότητα στα επείγοντα του νοσοκομείου Μυτιλήνης και προσελήφθη πριν ένα χρόνο στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Ο σύζυγος επίσης γιατρός του νοσοκομείου Μυτιλήνης.



Παρασκευή εισήχθη για τοκετό και έφερε στο κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι το οποίο βρίσκεται στη μαιευτική κλινική. Οι συνάδελφοι το προσέχουν σαν δικό τους παιδί. Την Τρίτη το πρωί έγινε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Μυτιλήνης χωρίς να διαπιστωθούν υπολείμματα του τοκετού.



Σάββατο εμφανίζεται πυρετός στην 36χρονη και αντιμετωπίζεται με θεραπευτική αγωγή. Κυριακή επιβαρύνεται η υγεία της και εισάγεται στη ΜΕΘ. Διάσωληνώνεται, σταθεροποιείται όσο γίνεται και αποφασίζεται η διακομιδή της στο ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το οποίο εφημέρευε όπου με συνεννοήσεις είχε βρεθεί κλίνη ΜΕΘ.

Την αεροδιακομιδή της ανέλαβε η διευθύντρια αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς κατά την αεροδιακομιδή έπαθε ανακοπές και υπήρξαν τιτάνιες προσπάθειες ανάταξης από την ομάδα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Χθες στις 5.30 απόγευμα μεταφέρθηκε στα επείγοντα του ΑΤΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με ανακοπή και παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά της.

Κρίμα χάθηκε μια νέα γυναίκα μετά από φυσιολογικό τοκετό στο πρώτο παιδάκι της».

Advertisement

Η ευγνωμοσύνη ενός ασθενούς

Η 36χρονη γιατρός ήταν ιδιαιτέρως αγαπητή στους ασθενείς. Όπως ανέφερε ο άνδρας στην εκπομπή Live News, είχε βρεθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις ρουτίνας καθώς είχε κάποιες ενοχλήσεις αλλά τίποτα σημαντικό. Η 36χρονη γιατρός είχε ζητήσει μια ακόμα εξέταση, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει. Η εξέταση αυτή έδειξε πως ο άνδρας είχε φραγμένη μια αρτηρία της καρδιάς και έπρεπε να υποβληθεί σε τοποθέτηση stend.

«Μου έσωσε τη ζωή» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως όταν την ευχαρίστησε εκείνη ανταπέδωσε ένα ταπεινό χαμόγελο.

«Είχα κάποιες ενοχλήσεις αλλά… δεν ένιωσα κάτι. Μου έκανε εξετάσεις η Μάγδα, καρδιογραφήματα. Δεν μου έβρισκαν κάτι και μάλιστα εκείνη την εποχή και η κόρη μου έκανε την πρακτική της εκεί, ως νοσηλεύτρια.

Advertisement

Εγώ θεώρησα ότι “Όλα καλά, όλα εντάξει, αφού δεν βρίσκουν τίποτα, φεύγω“. Για καλή μου τύχη, στις εξετάσεις αίματος, είχε δώσει και για να μου κάνουν εξέταση τροπονίνη. Το ένζυμο της καρδιάς, για να δουν αν είναι αυξημένο ή όχι. Χωρίς να το γνωρίζω εγώ. Εκείνη από μόνη της δηλαδή πήρε την πρωτοβουλία να μου κάνει εξέταση τροπονίνης. Το οποίο ήταν αυξημένο στο αίμα μου, με αποτέλεσμα να με κρατήσουν μέσα. Και να αποδειχθεί ότι τελικά όντως, είχα φραγμένη αρτηρία. Γιατί μετά μου βάλανε stent.

Αλλά, μετά, όταν βγήκε από το νοσοκομείο, πήγα τη βρήκα πάνω στα Επείγοντα και την ευχαρίστησα. Και μάλιστα όχι μία. Δύο, τρεις φορές πήγα και τη βρήκα κιόλας. Δεν το συζητάμε. Γιατί… αν έφευγα εκείνη την ώρα από το νοσοκομείο, για Χ λόγους, μπορούσε να επέλθει το μοιραίο. Φανταστείτε καθόμουνα έξω από τα Επείγοντα και έκανα τσιγάρο. Δεν ένιωθα κάτι. “Ευχαριστώ, μου έσωσες τη ζωή” της είπα. Από τη πρώτη φορά, όταν πήγα στα Επείγοντα της το’ πα. Εκείνη, με κοίταξε και χαμογέλασε, τίποτα άλλ δεν μου’ πε η Μάγδα τότε» ανέφερε ο άνδρας στην τηλεόραση του Mega.

Advertisement