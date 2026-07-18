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Μία ιδιαίτερα σημαντική δικαστική απόφαση εξέδωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, επιδικάζοντας αποζημίωση ύψους 20.000 ευρώ σε πρώην διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής νοσοκομείου της Κρήτης, κρίνοντας ότι υπέστη σοβαρή σωματική και ψυχική εξουθένωση εξαιτίας των συνθηκών υπό τις οποίες εργαζόταν.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή της γιατρού, αναγνωρίζοντας ότι υπέστη ηθική βλάβη λόγω παραλείψεων της διοίκησης του νοσοκομείου, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα και τις αναφορές που είχε υποβάλει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

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Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η παρατεταμένη αδράνεια της διοίκησης συνέβαλε καθοριστικά στην εκδήλωση συνδρόμου εργασιακής εξουθένωσης (burnout), γεγονός που οδήγησε τελικά την γιατρό στην παραίτησή της από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έπειτα από 20 χρόνια υπηρεσίας.

Όπως έχουν καταγγείλει κατά καιρούς δεκάδες σωματεία νοσοκομειακών γιατρών σε όλη τη χώρα και όπως προκύπτει και από τη συγκεκριμένη υπόθεση, η πρώην διευθύντρια εργαζόταν επί μεγάλο χρονικό διάστημα πραγματοποιώντας συνεχείς 24ωρες εφημερίες, ενώ παράλληλα κάλυπτε πολλαπλές δομές του νοσοκομείου, χωρίς να λαμβάνει τις προβλεπόμενες άδειες.

Παρά τα αλλεπάλληλα υπηρεσιακά έγγραφα και τις αναφορές με τις οποίες επισήμαινε τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και την αυξημένη επιβάρυνση της κλινικής, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Οι δικαστές αναγνώρισαν επίσης ότι τα προβλήματα υποστελέχωσης ουδέποτε αντιμετωπίστηκαν. Αντί να ληφθούν μέτρα για την αποσυμφόρηση της κλινικής, η γιατρός συνέχισε να επιβαρύνεται με ακόμη περισσότερα καθήκοντα μέσω διαδοχικών υπηρεσιακών εντολών.

Στην απόφαση επισημαίνεται ακόμη ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας είχαν άμεσο αντίκτυπο τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία της, επηρεάζοντας παράλληλα την επαγγελματική της πορεία και οδηγώντας την τελικά στην αποχώρησή της από το ΕΣΥ. Μάλιστα, το δικαστήριο έκρινε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση στοιχειοθετείται ακόμη και εξαναγκασμός σε παραίτηση, καθώς η συνέχιση της εργασίας υπό αυτές τις συνθήκες είχε καταστεί πρακτικά αδύνατη.