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Με προκλητικό και εμπρηστικό τίτλο που υποστηρίζει ότι η Ελλάδα προχωρά σε μια ριζοσπαστική κίνηση εξαιτίας του «φόβου της για την Τουρκία», τουρκικό Μέσο Ενημέρωσης προσπαθεί να υποβιβάσει την κομβική επιχειρηματική και γεωστρατηγική συμφωνία της Αθήνας με τη Σεούλ, συνδέοντάς την άμεσα με τις διμερείς εντάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Τουρκικό παραλήρημα για τη ναυτική συμμαχία Ελλάδας – Νότιας Κορέας

Το σχετικό κείμενο της Yeni Akit επισημαίνει ότι η Άγκυρα παρακολουθεί με προσοχή τις ελληνικές πρωτοβουλίες για τη θωράκιση των θαλάσσιων ζωνών της.

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Στο μικροσκόπιο των Τούρκων βρίσκεται η συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τον νοτιοκορεατικό κολοσσό HD Hyundai Heavy Industries, έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως ομίλους στον τομέα της ναυπηγικής και της άμυνας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμμαχία αυτή ξεπερνά το πλαίσιο μιας απλής εμπορικής συμφωνίας και αποκτά έντονο αμυντικό χαρακτήρα. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη ναυπήγηση σύγχρονων πολεμικών σκαφών για το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό, τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό του τρέχοντος στόλου, καθώς και τον σχεδιασμό προηγμένων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση στα αυτόνομα (μη επανδρωμένα) θαλάσσια συστήματα.

Το τουρκικό μέσο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ισορροπίες ισχύος στην περιοχή, προβάλλοντας τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού ναυτικού τομέα αποκλειστικά ως μια σπασμωδική απάντηση στην αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας. Με τον τρόπο αυτό, η Άγκυρα επιχειρεί συστηματικά να παρουσιάσει την ελληνική πλευρά ως μια δύναμη που κινείται φοβικά, αμυντικά και υπό καθεστώς πίεσης, την ίδια ώρα που η Αθήνα προχωρά βάσει σχεδίου στην ενίσχυση των αποτρεπτικών της δυνατοτήτων και των διεθνών της συμμαχιών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσίευμα «στην τελετή υπογραφής, που πραγματοποιήθηκε δυτικά του λιμανιού του Πειραιά, κοντά στην Αθήνα, παρευρέθηκαν ο Kim Jae-Rak, Διευθυντής Παγκόσμιων Πωλήσεων Άμυνας και Ανώτερος Αντιπρόεδρος της HHI, και ο Βαρβιτσιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Skaramangas. Παρόντες ήταν επίσης ο Πρέσβης της Νότιας Κορέας στην Αθήνα και ο Έλληνας Υφυπουργός Ναυτιλιακών Υποθέσεων, Γκίκας».

Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα, οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα νέο ναυπηγικό κόμβο στην Ελευσίνα. Στον πυρήνα της συμφωνίας βρίσκεται επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας, την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών και τη δημιουργία σύγχρονων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που θα μπορούν να υποστηρίζουν διεθνή ναυτικά και αμυντικά προγράμματα. Το Project Trident αναμένεται να δημιουργήσει έως και 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης μέσα στα επόμενα χρόνια, ενώ η συμβολή του στην ελληνική οικονομία μπορεί να προσεγγίσει το 0,8% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.