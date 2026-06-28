Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 30ή Ιουνίου 2026 αποτελεί καταληκτική ημερομηνία για την απογραφή των ανελκυστήρων στο ψηφιακό μητρώο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι εργοδότες οφείλουν να ολοκληρώσουν τις ψηφιακές δηλώσεις αδειών και μεταβολών αποδοχών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός της ίδιας προθεσμίας.

Οι νέοι πτυχιούχοι και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη δράση «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» έως τις 15:00 της 30ής Ιουνίου.

Αντίθετα, το ΥΠΕΝ παρέτεινε την ολοκλήρωση των εργασιών για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Αλλάζω Συσκευή» έως τις 17 Ιουλίου 2026.

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Γράφει ο Τέρενς Κουΐκ

Η Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 λειτουργεί ως ημερομηνία–κόφτης για μια σειρά από σημαντικές υποχρεώσεις που αφορούν ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, εργοδότες, λογιστήρια, αλλά και νέους πτυχιούχους που θέλουν να μπουν στον επιχειρηματικό στίβο. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού κλείνει με τρεις βασικές προθεσμίες: την απογραφή ανελκυστήρων στο νέο ψηφιακό μητρώο, τις δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και την υποβολή αιτήσεων στη δράση «Ξεκινώ Επιχειρηματικά».

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Ανελκυστήρες: Τελευταία ευκαιρία για την απογραφή

Η πρώτη μεγάλη εκκρεμότητα αφορά τους ανελκυστήρες. Η προθεσμία για την απογραφή τους στο Μητρώο Ανελκυστήρων του υπουργείου Ανάπτυξης λήγει στις 30 Ιουνίου 2026. Η πλατφόρμα αναφέρει ότι πρόκειται για την «τελευταία ευκαιρία» των ιδιοκτητών να δηλώσουν τους ανελκυστήρες τους με απλή διαδικασία. Δικαίωμα υποβολής έχουν οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές κτιρίων, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, καθώς και οι υπεύθυνοι συντηρητές ή εγκαταστάτες.

Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτίρια, ξενοδοχεία, μικτές χρήσεις και γενικά κάθε κτίριο όπου λειτουργεί ανελκυστήρας. Η ουσία είναι σαφής: το κράτος επιχειρεί να δημιουργήσει μία ενιαία ψηφιακή εικόνα για τους ανελκυστήρες που λειτουργούν στη χώρα, ώστε να υπάρχει έλεγχος, ιχνηλασιμότητα και καλύτερη παρακολούθηση της ασφάλειάς τους.

ΕΡΓΑΝΗ: Εκκρεμότητες για άδειες και αποδοχές

Στο μέτωπο των εργοδοτών, στις 30 Ιουνίου λήγει η παράταση για την Ψηφιακή Δήλωση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας έτους 2025, δηλαδή το πρώην έντυπο Ε11. Την ίδια ημερομηνία πρέπει να υποβληθεί και η Ψηφιακή Δήλωση μεταβολής αποδοχών λόγω της αλλαγής νομοθεσίας για τα κατώτατα όρια μισθών, όπως προκύπτει από την ΚΥΑ 8934/27.3.2026.

Πρόκειται για υποχρεώσεις που αφορούν άμεσα τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και τους εργοδότες, καθώς η μη εμπρόθεσμη τακτοποίηση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε ελέγχους και μελλοντικές διασταυρώσεις.

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«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Λήξη στις 15:00

Η τρίτη μεγάλη προθεσμία αφορά τη δράση «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», με συνολικό προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων κλείνει στις 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 15:00. Οι αιτήσεις κατατίθενται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΚΕ και η αξιολόγηση γίνεται συγκριτικά, άρα δεν αρκεί μόνο η εμπρόθεσμη υποβολή· απαιτείται πλήρης και σωστά συμπληρωμένος φάκελος.

Η δράση απευθύνεται σε υπό σύσταση και νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με βασικό πυρήνα νέους πτυχιούχους και επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

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Τι πήρε παράταση

Αντίθετα, επιπλέον χρόνος δόθηκε στα προγράμματα «Εξοικονομώ». Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε νέα καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 για την ολοκλήρωση εργασιών στα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», «Εξοικονομώ 2025», καθώς και στα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» και «Αλλάζω Συσκευή στις Επιχειρήσεις». Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η νέα προθεσμία είναι οριστική και δεν προβλέπεται νέα παράταση.

Το μήνυμα, πάντως, είναι κοινό για όλους: οι τελευταίες ημέρες του Ιουνίου δεν είναι τυπική υπόθεση. Για πολυκατοικίες, επιχειρήσεις, λογιστήρια και νέους επαγγελματίες, η 30ή Ιουνίου είναι ημερομηνία που δεν πρέπει να χαθεί.

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