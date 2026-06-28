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Ένας οδηγός έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, στο ρεύμα προς Λαμία.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός κινούνταν στο σημείο όταν, πιθανότατα λόγω της ύπαρξης μιας διχάλας, αποπροσανατολίστηκε, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τοιχίο. Το αυτοκίνητο στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες.

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Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, όπως έγινε γνωστό, υπέκυψε στα τραύματά του.