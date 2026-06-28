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Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν κάθε Κυριακή έως Πέμπτη στις 21:40.

Κατά τις βραδινές ώρες, οι συρμοί θα κινούνται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο έως Ευαγγελισμό και Εθνική Άμυνα έως Αεροδρόμιο.

Ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ21 για την εξυπηρέτηση των επιβατών στο τμήμα που παραμένει εκτός δικτύου.

Η ΣΤΑΣΥ αναφέρει ότι οι παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες για την αναβάθμιση της υποδομής και τη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.

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Σημαντικές αλλαγές μπαίνουν από σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, στη λειτουργία της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα από το Μέγαρο Μουσικής έως την Κατεχάκη.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας.

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Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Κατά τις βραδινές ώρες των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 δεν θα γίνεται ενιαία σε όλο το μήκος της. Οι συρμοί θα κινούνται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν από το Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:05, από το Σύνταγμα στις 21:30 και από τον Ευαγγελισμό στις 21:32. Από τους σταθμούς που επηρεάζονται, οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Δουκίσσης Πλακεντίας θα γίνονται από το Μέγαρο Μουσικής στις 21:33, από τους Αμπελόκηπους στις 21:35, από την Πανόρμου στις 21:37 και από την Κατεχάκη στις 21:39.

Τι ισχύει για το Αεροδρόμιο

Αλλαγές υπάρχουν και στα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο. Ο τελευταίος συρμός από το Σύνταγμα προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρεί στις 21:30, από το Δημοτικό Θέατρο στις 21:05, ενώ από το Αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο η τελευταία αναχώρηση θα γίνεται στις 21:10.

Μετά τις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από την Εθνική Άμυνα, ενώ όσοι έρχονται από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν επίσης στην Εθνική Άμυνα.

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Προσωρινή γραμμή Χ21

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ21 «Στ. Μετρό Ευαγγελισμός – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα». Η γραμμή θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Η Χ21 θα καλύπτει το τμήμα που θα μένει εκτός λειτουργίας τις βραδινές ώρες, εξυπηρετώντας τους σταθμούς Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου, Κατεχάκη και Εθνική Άμυνα.

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Η αναστάτωση και η ανάγκη των έργων

Η ΣΤΑΣΥ αναγνωρίζει ότι οι αλλαγές προκαλούν ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό, ωστόσο επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις είναι αναγκαίες για την αναβάθμιση της Γραμμής 3 και τη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.

Για τους επιβάτες, ιδιαίτερα όσους μετακινούνται βράδυ προς το κέντρο, τα βόρεια προάστια ή το Αεροδρόμιο, απαιτείται προγραμματισμός, καθώς οι αλλαγές επηρεάζουν έναν από τους πιο πολυσύχναστους άξονες του Μετρό της Αθήνας.

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