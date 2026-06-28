Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Tο ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ, με τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και το περισσότερο λοιπό προσωπικό, δήλωσε στο ΕΡΤNews ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όπως τόνισε, η πρόσφατη μεγάλη προκήρυξη για την κάλυψη 1.131 θέσεων ιατρών είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς κατατέθηκαν περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, ενώ για πρώτη φορά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ακόμη και για περιοχές που διαχρονικά παρέμεναν χωρίς υποψηφίους.

Advertisement

Advertisement

«Βλέπουμε περιοχές που πάντα είχαν άγονες θέσεις, αυτή τη στιγμή να έχουν υποψηφίους. Στην Καβάλα, στην Κοζάνη, στη Νάξο και σε άλλα νησιά υπάρχει μια εικόνα πολύ βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα οικονομικά και στεγαστικά κίνητρα που θεσπίστηκαν για τους γιατρούς. Όπως εξήγησε, σε ορισμένες ειδικότητες το πρόσθετο οικονομικό κίνητρο φτάνει έως και 800 ευρώ μηνιαίως, ενώ στα απομακρυσμένα νησιά εφαρμόζεται και η δωρεά του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου, που προβλέπει αφορολόγητο επιμίσθιο 1.500 ευρώ. Παράλληλα, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει εξασφαλιστεί στέγαση για μεγάλο αριθμό υγειονομικών.

Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, ωστόσο υπογράμμισε πως η συνολική εικόνα του ΕΣΥ είναι η καλύτερη των τελευταίων ετών. «Υπάρχουν κενά και σε αυτή την προκήρυξη θα προκύψουν άγονες θέσεις. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα», ανέφερε.

Για το 2026 προανήγγειλε την ενίσχυση του συστήματος με 5.000 μόνιμες προσλήψεις και ακόμη 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, διαδικασίες που, όπως είπε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.