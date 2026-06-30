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Σοβαρά ερωτήματα αρχίζουν να προκύπτουν όσον αφορά στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, όπου ευτυχώς δεν υπήρξαν νεκροί.

Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών σε παρακείμενο οικόπεδο το μεσημέρι της Τρίτης. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, υπάρχουν πληροφορίες πως κατά τις εργασίες εκσκαφής και αφαίρεσης υποστυλωμάτων στα θεμέλια της νέας οικοδομής, οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν ότι το έδαφος άρχισε να υποχωρεί. Όπως αναφέρθηκε, το υπέδαφος φέρεται να ήταν σαθρό, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία.

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Οι μηχανικοί και οι εργάτες που βρίσκονταν στο σημείο ενημέρωσαν άμεσα τους ενοίκους της γειτονικής πολυκατοικίας να εγκαταλείψουν το κτίριο. Οι κάτοικοι πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως και λίγη ώρα αργότερα κατέρρευσαν αρχικά τμήματα της υπό ανέγερση οικοδομής, τα οποία συμπαρέσυραν την παλαιά τετραώροφη πολυκατοικία με τα επτά διαμερίσματα.

Αμέσως μετά την κατάρρευση, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, στελέχη της 1ης ΕΜΑΚ, διασώστες με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες για τέσσερα αγνοούμενα άτομα, γεγονός που κινητοποίησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας στα συντρίμμια. Ωστόσο, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι οι τρεις από τους φερόμενους ως αγνοούμενους επικοινώνησαν με συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ εντοπίστηκε και μία γυναίκα που βρισκόταν εκτός Αθηνών, στο Ναύπλιο, για διακοπές και δεν είχε απαντήσει στις πρώτες τηλεφωνικές κλήσεις.

Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί πέντε προσαγωγές.