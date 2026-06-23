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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών στην επαρχία Κιρίκαλε, στην κεντρική Τουρκία, σε εγκατάσταση όπου πραγματοποιούνταν ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορίες.

Η έκρηξη εκδηλώθηκε κάτω από μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες σε εγκατάσταση που βρίσκεται στην περιοχή Γιαχσιγιάν του Κιρίκαλε και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο εργαζομένων που βρίσκονταν στον χώρο.

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#sondakika Kırıkkale Yahşihan ilçesinde bulunan MKE Bedesten İmha Tesisi'nde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında kazaen patlama meydana geldi.



Patlamada 2 personel şehit olduhttps://t.co/yIFftBJQEt pic.twitter.com/qRjQkmqEJR — SuperHaber (@superhaber) June 23, 2026

SON DAKİKA | Kırıkkale'nin Bedesten bölgesinde arazide yürütülen çalışmalarda meydana gelen patlamada, bir fabrika müdürü ve bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği açıklandı.



Kırıkkale Valiliği: "23 Haziran 2026 tarihinde saat 14:00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten… pic.twitter.com/wH8TnSnY9b June 23, 2026

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Με πληροφορίες από SuperHaber