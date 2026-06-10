Βομβιστική επίθεση στη Μόσχα (Φωτογραφίες από βίντεο που κυκλοφορούν στο Χ)

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας στρατηγός υπεύθυνος για τον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού με πυρομαχικά έχασε τη ζωή του σε έκρηξη που σημειώθηκε την Τρίτη (9/6) στην περιοχή της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος.

Νεκρός στρατηγός του Πούτιν έπειτα από έκρηξη

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, «εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε ενώ ένα όχημα BMW X3 κινούνταν κοντά σε πολυκατοικία» και θύμα ήταν ο Νταμίρ Νταβίντοφ, επικεφαλής της Διοίκησης Πυραύλων και Πυροβολικού του ρωσικού υπουργείου Άμυνας που οδηγούσε το αυτοκίνητο.

Advertisement

Advertisement

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί τοπική ώρα στην πόλη Μπαλασίχα, ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας με τον Νταβίντοφ να πεθαίνει ακαριαία.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

🔥A car exploded in the Moscow region — the driver has died



It is likely a targeted elimination. It is not yet known who was behind the wheel.



The Aviator microdistrict in Balashikha, where the explosion occurred, was originally built for Russian military personnel and their… pic.twitter.com/uBDPGkfIo2 — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2026

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που κυκλοφόρησαν έδειχναν το όχημα να τυλίγεται στις φλόγες από το πορτμπαγκάζ και τα πίσω καθίσματα πριν πέσει πάνω σε ένα σταθμευμένο όχημα. Περαστικοί έσπευσαν να βγάλουν τον οδηγό από τα φλεγόμενα συντρίμμια, αλλά λίγο αργότερα πέθανε.

«Ανακριτές και εγκληματολόγοι, σε συνεργασία με τις επιχειρησιακές υπηρεσίες, πραγματοποιούν αυτοψία στον τόπο του περιστατικού. Το προσεχές διάστημα θα διαταχθεί σειρά αναγκαίων πραγματογνωμοσυνών, συμπεριλαμβανομένων ιατροδικαστικών και εξετάσεων εκρηκτικών υλών», ανέφερε η Ανακριτική Επιτροπή.

Η Επιτροπή δεν έκανε καμία αναφορά σε πιθανά κίνητρα της βομβιστικής επίθεσης ούτε υπέδειξε υπόπτους.

Advertisement

Η έλλειψη επίσημης ενημέρωσης είχε οδηγήσει σε εικασίες, με ορισμένα κανάλια στο Telegram να αναφέρουν ότι θύμα της επίθεσης ενδέχεται να ήταν ο ανώτερος αξιωματικός των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων, Αλεξάντερ Μαξίμτσεφ.

Παράλληλα, σύμφωνα με αναφορές, οι ρωσικές αρχές εντόπισαν και δεύτερο παγιδευμένο αυτοκίνητο στη νοτιοδυτική Μόσχα, το οποίο εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.

A car was blown up near Moscow, killing the driver.



This morning, an explosion occurred in Balashikha when the driver got into a BMW X3 and sped away from a parking space. The man, believed to be a soldier, was killed. According to Kommersant sources, an improvised explosive… pic.twitter.com/hN7WNmfumJ Advertisement June 9, 2026

Το επαναλαμβανόμενο μωτίβο επιθέσεων

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές επιθέσεις υψηλού προφίλ με βόμβες και άλλα μέσα στη Μόσχα, οι οποίες έχουν συνδεθεί με τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Δεκέμβριο του 2025, ο Ρώσος αξιωματικός αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ σκοτώθηκε όταν εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε κάτω από αυτοκίνητο στη νότια Μόσχα. Οι Ρώσοι ερευνητές κατηγόρησαν τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών για το γεγονός αυτό.

Έναν χρόνο νωρίτερα, ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ και ο βοηθός του, Ιλία Πολικάρποφ, σκοτώθηκαν όταν βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό πατίνι εξερράγη έξω από πολυκατοικία στη νοτιοανατολική Μόσχα. Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανέλαβε αργότερα την ευθύνη για τη δολοφονία.

Advertisement



