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Μία θεαματική έκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου στον αυτοκινητόδρομο Interstate 75 στο Τενεσί των ΗΠΑ, όταν ένα αγροτικό όχημα που μετέφερε πυροτεχνήματα τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια εξερράγη.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Πυροσβεστικής, τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο έπειτα από αναφορά για φωτιά σε όχημα που κινούνταν στον Interstate 75, κοντά στην κοινότητα Ooltewah.

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Όταν οι πρώτοι διασώστες έφτασαν στην περιοχή, εντόπισαν ένα ακινητοποιημένο αγροτικό όχημα να καίγεται, το οποίο ρυμουλκούσε ένα τρέιλερ γεμάτο πυροτεχνήματα. Από το ρυμουλκούμενο εκτοξεύονταν συνεχώς πυροτεχνήματα, καθώς οι φλόγες είχαν επεκταθεί στο φορτίο.

So a pick up truck carrying fireworks catches fire on I 75 in Tennessee and gave everybody quite a show.

Happily no one was hurt. They were definitely held up in traffic for a little bit though 😁 pic.twitter.com/ul5Kag0FXh June 7, 2026

«Το ρυμουλκούμενο ήταν γεμάτο πυροτεχνήματα, τα οποία πήραν όλα φωτιά και εξερράγησαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία Tri-Community.

Η υπηρεσία δημοσίευσε και σχετικό βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, επισημαίνοντας ότι τα πυροτεχνήματα «εκτοξεύονταν προς διάφορες κατευθύνσεις, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς».

Τη δραματική στιγμή κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο και ένας αυτόπτης μάρτυρας. Στο βίντεο φαίνονται πυροτεχνήματα να εκτοξεύονται ανεξέλεγκτα γύρω από το φλεγόμενο όχημα, ενώ πυκνά σύννεφα καπνού υψώνονται στον ουρανό.

Drivers on I‑75 in Tennessee got an unexpected scare when a truck carrying fireworks caught fire, sending bursts into the air and bringing traffic to a halt. No injuries were reported. https://t.co/nvrMlYwvCv @CBSNews pic.twitter.com/zJHfKqBpr1 Advertisement June 8, 2026

Για λόγους ασφαλείας, οι αρχές προχώρησαν στον προσωρινό αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να μπορέσουν τα πυροσβεστικά οχήματα να προσεγγίσουν το σημείο και να επιχειρήσουν χωρίς κίνδυνο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Tri-Community, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης του οχήματος και του κατεστραμμένου φορτίου.

Παρά τη σφοδρότητα του συμβάντος, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς αιτίες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά που οδήγησε στην έκρηξη. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί ο προορισμός του αγροτικού οχήματος που μετέφερε τα πυροτεχνήματα.

Στο Τενεσί, τα πυροτεχνήματα για ιδιωτική και καταναλωτική χρήση είναι γενικά νόμιμα, αν και οι τοπικές αρχές διατηρούν το δικαίωμα να επιβάλουν περιορισμούς ή ακόμη και να τα απαγορεύσουν. Αντίστοιχα, οι δημόσιες εκδηλώσεις με πυροτεχνήματα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ειδικής αδειοδότησης, όπως προβλέπει η νομοθεσία της πολιτείας.

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Με πληροφορίες από The Tennessean