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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (30/6) στο Ρένφριουσαιρ της Σκωτίας, όταν οδηγός φέρεται να παρέσυρε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του μια 49χρονη γυναίκα, σε περιστατικό που οι αρχές αντιμετωπίζουν ως απόπειρα ανθρωποκτονίας και έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομία.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 15:45 τοπική ώρα στην οδό Clippens Road, έξω από νηπιαγωγείο, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία και μαρτυρίες, είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στη γυναίκα και τον οδηγό.

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Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που ένα λευκό Ι.Χ. ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και χτυπά τη γυναίκα, η οποία λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα περπατούσε με φίλη της.

Σε βίντεο που κατέγραψε περαστικός, ακούγεται η φωνή ενός μάρτυρα να προειδοποιεί: «Θα τη χτυπήσει με το αυτοκίνητο», λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η γυναίκα στάθηκε τυχερή, καθώς το σημείο όπου χτυπήθηκε βρίσκεται δίπλα σε περίφραξη και υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να συνθλιβεί. «Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε χάσει τη ζωή της», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Η 49χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Queen Elizabeth» της Γλασκώβης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, συλλέγοντας καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας.