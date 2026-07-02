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Ο γερουσιαστής Στέγασης Κρίστιαν Γκέμπλερ υποστηρίζει την κατεδάφιση, εκφράζοντας ανησυχίες ότι το καταφύγιο μπορεί να μετατραπεί σε τόπο προσκυνήματος.

Αντιθέτως, ο πρόεδρος της οργάνωσης Berlin Underworlds Association, Ντίτμαρ Άρνολντ, ζητά τη διατήρηση του χώρου και τη μετατροπή του σε μουσείο για την ανάδειξη της ιστορικής του σημασίας.

Το Συμβούλιο Κρατικών Μνημείων του Βερολίνου εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στα σχέδια κατεδάφισης, υπογραμμίζοντας την ιστορική αξία του συγκροτήματος.

Ο Ντίτμαρ Άρνολντ προτείνει τη συνύπαρξη νέων κτιρίων με το υφιστάμενο καταφύγιο, το οποίο παραμένει σε καλή κατάσταση.

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Στο Βερολίνο δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα από την καγκελαρία του Ναζί ηγέτη, Αδόλφου Χίτλερ. Ένα από τα ελάχιστα τελευταία απομεινάρια είναι ένα καταφύγιο. Αλλά τώρα υπάρχουν σχέδια για την κατεδάφισή τους και την κατασκευή διαμερισμάτων και γραφείων.

Η Νέα Καγκελαρία του Ράιχ, που χτίστηκε από τον αγαπημένο αρχιτέκτονα του Χίτλερ, Άλμπερτ Σπέερ, υπέστη σοβαρές ζημιές στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και στη συνέχεια κατεδαφίστηκε με εντολή των σοβιετικών δυνάμεων το 1949. Ωστόσο, το καταφύγιο είναι ακόμα ορατό.

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Ο γερουσιαστής Στέγασης του Βερολίνου, Κρίστιαν Γκέμπλερ (SPD-Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα), πιστεύει ότι είναι καιρός να κατεδαφιστεί η κατασκευή. «Δεν στεκόμαστε εμπόδιο στις νέες οικιστικές αναπτύξεις μόνο και μόνο για να διατηρήσουμε ένα καταφύγιο που θα μπορούσε στη συνέχεια να γίνει ακόμη και τόπος προσκυνήματος», δήλωσε στην εφημερίδα BZ.

Άλλοι όμως λένε ότι το καταφύγιο πρέπει να διατηρηθεί.

Ο Ντίτμαρ Άρνολντ, πρόεδρος της Berlin Underworlds Association που εστιάζει στην καταγραφή και ανάδειξη του…υπόγειου κόσμου της γερμανικής πρωτεύουσας, δήλωσε στο BBC ότι θα ήταν «απόλυτη τρέλα» να κατεδαφιστεί το καταφύγιο. «Είναι ο τόπος των δραστών», είπε. «Ήταν το κέντρο εξουσίας της ναζιστικής Γερμανίας, η Νέα Καγκελαρία του Ράιχ του Χίτλερ, και αυτά είναι τα τελευταία απομεινάρια».

Θέλει να συνεργαστεί με το Μουσείο Ολοκαυτώματος για να μετατρέψει τον χώρο σε μουσείο και μνημείο, με μια έκθεση για το τέλος του πολέμου. «Τόση ιστορία έχει καταστραφεί εδώ στη Γερμανία, τόσο η κομμουνιστική όσο και η ναζιστική ιστορία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό».

Ο Άρνολντ πήγε τελευταία φορά στο καταφύγιο το 2007, και είπε ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.

Βέβαια δεν είναι το πιο διάσημο Φύρερμπουνκερ, αυτό δηλαδή όπου αυτοκτόνησαν ο Χίτλερ και η σύντορφός του Εύα Μπράουν το οποίο βρίσκεται περίπου 120 μέτρα βόρεια. Αντίθετα, αυτό χρησιμοποιήθηκε από άτομα που εργάζονταν στην Καγκελαρία του Ράιχ.

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Στο τέλος του πολέμου, ένα νοσοκομείο στήθηκε μέσα στο κτίριο.

Σύμφωνα με τον Άρνολντ, 1.200 τετραγωνικά μέτρα του συγκροτήματος καταφυγίων παραμένουν άθικτα. Οι τοίχοι και η οροφή έχουν πάχος 1,7 μέτρα το καθένα.

Πιστεύει ότι θα ήταν ακόμη δυνατό να χτιστεί κάτι πάνω από αυτό χωρίς να κατεδαφιστεί ολόκληρο το καταφύγιο.

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Πέρυσι, το Συμβούλιο Κρατικών Μνημείων του Βερολίνου δήλωσε ότι ήταν επικριτικό προς τα σχέδια κατεδάφισης του καταφυγίου, το οποίο, όπως είπε, είχε «σημαντική ιστορική αξία». «Η Νέα Καγκελαρία του Ράιχ ήταν το κέντρο σχεδιασμού και το σημείο εκκίνησης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και συμβολίζει επίσης το καταστροφικό τέλος του ναζιστικού καθεστώτος», δήλωσε το συμβούλιο.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη δυνητική σημασία του ως ιστορικού μνημείου, η κατάσταση διατήρησής του και η ένταξή του στον κατάλογο των διατηρητέων κτιρίων θα πρέπει να αξιολογηθούν από την Κρατική Υπηρεσία Διατήρησης Ιστορικών Μνημείων».

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