Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το νεότερο μέλος του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου έχει ήδη καταφέρει να γίνει το αγαπημένο των επισκεπτών. Πρόκειται για μια νεογέννητη πυγμαία ιπποπόταμο, η οποία με τα μεγάλα μάτια της και τα πρώτα ασταθή βήματά της προσελκύει καθημερινά το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Η μικρή θηλυκή πυγμαία ιπποπόταμος ονομάστηκε Μπρέτχεν (Brötchen), μια λέξη που στα γερμανικά σημαίνει «ψωμάκι». Γεννήθηκε στις 9 Μαΐου και ζυγίζει περίπου 20 κιλά, ενώ πραγματοποιεί τις πρώτες της εξερευνήσεις υπό την προσεκτική επίβλεψη της μητέρας της.

Advertisement

Advertisement

Οι πρώτες εικόνες από τις βόλτες της μέσα στο νερό έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη χαριτωμένη εμφάνισή της και τις παιχνιδιάρικες κινήσεις της.

🦛 The Berlin Zoo announced the name of its newborn pygmy hippopotamus — a rare mammal native to West Africa: Broetchen, which is German for ‘bread roll’ pic.twitter.com/1aVUniG4Mw June 10, 2026

Η τάση με τα ονόματα εμπνευσμένα από φαγητά

Σύμφωνα με το Reuters, η επιλογή του ονόματος δεν είναι τυχαία. Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου, Αντρέας Κνίεριεμ, εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής η πρακτική να δίνονται στα ζώα ονόματα που παραπέμπουν σε τρόφιμα ή γεύσεις.

Όπως ανέφερε, ο ζωολογικός κήπος ακολουθεί εδώ και καιρό αυτή την παράδοση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο πυγμαίος ιπποπόταμος Μπουλέτε, το όνομα του οποίου προερχόταν από τη γερμανική λέξη για τα κεφτεδάκια και ο οποίος υπήρξε ένα από τα πιο αγαπητά ζώα του κήπου μέχρι τον θάνατό του το 2005.

Η Μπρέτχεν συνεχίζει αυτή την παράδοση, με τους υπεύθυνους να εκτιμούν ότι τέτοιου είδους ονομασίες βοηθούν τους επισκέπτες, ιδιαίτερα τα παιδιά, να θυμούνται πιο εύκολα τα ζώα και να δημιουργούν ισχυρότερους δεσμούς μαζί τους.

Advertisement

Μέρος προγράμματος προστασίας του είδους

Όπως μεταδίδει το Reuters, τόσο η μητέρα όσο και το νεογέννητο είναι σε άριστη κατάσταση υγείας, ενώ η μικρή πυγμαία ιπποπόταμος δείχνει καθημερινά μεγαλύτερη άνεση και αυτοπεποίθηση στο περιβάλλον της.

Η γέννησή της εντάσσεται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής πυγμαίων ιπποπόταμων που εφαρμόζει ο ζωολογικός κήπος του Βερολίνου, με στόχο τη διατήρηση και προστασία του είδους.

Οι πυγμαίοι ιπποπόταμοι ζουν στη Δυτική Αφρική και θεωρούνται απειλούμενο είδος, κυρίως λόγω της απώλειας και του κατακερματισμού των φυσικών οικοτόπων τους. Για τον λόγο αυτό, τα προγράμματα αναπαραγωγής που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκούς ζωολογικούς κήπους θεωρούνται σημαντικά για τη διατήρηση υγιών πληθυσμών και τη μακροπρόθεσμη προστασία του είδους.

Advertisement

Με πληροφορίες από Reuters