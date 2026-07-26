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Ο ύποπτος, γερμανικής υπηκοότητας με καταγωγή από τον Λίβανο, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για απόπειρα ένταξης στο Ισλαμικό Κράτος και είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα.

Η επίθεση χαρακτηρίζεται ως ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια, οδηγώντας την αστυνομία σε εντατικές έρευνες με τη χρήση εναέριων μέσων και τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και συνοριακά σημεία, ενώ οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην πλησιάζουν τον επικίνδυνο και ενδεχομένως οπλισμένο ύποπτο.

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Γνωστός στις αρχές ως ισλαμιστής ήταν ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος αναζητείται από χθες το βράδυ ως ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση για την αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 29 άτομα να τραυματιστούν, όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως «τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας».

Απόπειρα ένταξης στο ISIS και αποφυλάκιση

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ύποπτος γεννήθηκε το 2005 στο Βερολίνο, είναι Γερμανός υπήκοος με καταγωγή από τον Λίβανο και πέρυσι ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής του προκειμένου να ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος». Επιστρέφοντας, συνελήφθη με την υποψία ότι σχεδίαζε «σοβαρή πράξη βίας η οποία θέτει σε κίνδυνο το κράτος» και η εισαγγελία εισηγήθηκε την τριετή φυλάκισή του.

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Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Tiergarten στο Βερολίνο επέβαλε τελικά ποινή φυλάκισης ενός έτους και τον περασμένο Μάιο ο Αμπντούλ Μπαλούτ αφέθηκε ελεύθερος, με την υποχρέωση να παρακολουθεί τακτικά μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης. Αύριο μάλιστα ήταν προγραμματισμένο ένα τέτοιο μάθημα. Πριν από λίγες εβδομάδες, αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, οι αρχές έλαβαν πληροφορίες που ήθελαν τον αναζητούμενο να έχει αναρτήσει φωτογραφία όπλου στο διαδίκτυο. Σε έρευνα ωστόσο που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμά του, εντοπίστηκε τότε μόνο ένα ψεύτικο όπλο.

Νωρίς το πρωί η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία και πλήρη περιγραφή του υπόπτου: «Αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι», αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία τονίζεται επίσης ότι όποιος μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να επικοινωνήσει με τις αρχές, αλλά να μην τον πλησιάσει και να μην του μιλήσει, καθώς ενδέχεται να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος.

Στο «κόκκινο» τα μέτρα ασφαλείας μετά την επίθεση

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με βαρύ οπλισμό, αλλά και ειδικές δυνάμεις, φρουρούν σιδηροδρομικούς σταθμούς στο Βερολίνο, ενώ σήμα έχει διαβιβαστεί στις υπηρεσίες συνοριοφυλακής και στις γειτονικές χώρες, για το ενδεχόμενο ο δράστης να επιχειρήσει να διαφύγει στο εξωτερικό. Οι έρευνες διεξάγονται ακόμη με ελικόπτερα, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι και αποτροπιασμένοι από την επίθεση στην Ημέρα της Οδού Christopher στο Βερολίνο, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από όλον τον κόσμο ήθελαν να γιορτάσουν ειρηνικά και χαρούμενα, στέλνοντας μήνυμα ανοχής και ποικιλομορφίας, μιας αυτοπροσδιοριζόμενης και ισότιμης ζωής», δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ. Με εντολή της προέδρου της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ, οι σημαίες στο κτήριο του κοινοβουλίου κυματίζουν σήμερα μεσίστιες.

«Όποιος επιτίθεται σε ανθρώπους που υπερασπίζονται την ελευθερία, τα ίσα δικαιώματα και την ποικιλομορφία, επιτίθεται στα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατικής μας κοινωνίας και καταπατά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το σύνταγμα προστατεύει το δικαίωμα να ζει κανείς ελεύθερα και χωρίς φόβο και να υπερασπίζεται τις πεποιθήσεις του, αντιτιθέμεθα επομένως σθεναρά σε όσους απαντούν με τρομοκρατία στην ελευθερία μας και στον τρόπο ζωής μας. Ο φανατισμός, η τρομοκρατία και το μίσος δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσουν έδαφος στη χώρα μας», δήλωσε η κυρία Κλέκνερ.

Σύμφωνα επίσης με το Spiegel, η πόλη του ‘Αμστερνταμ, η οποία από χθες φιλοξενεί εκδηλώσεις του World Pride, έχει ενισχύσει τα μέτρα περιφρούρησης, σε συνεργασία με την εισαγγελία και τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας.

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Λουλούδια και μηνύματα στο σημείο της επίθεσης

Άνθρωποι αγκαλιάζονται δίπλα στα λουλούδια και τα αφιερώματα στο πάρκο Tiergarten, όπου έχει τοποθετηθεί και ένα πλακάτ με το μήνυμα «Είμαστε θυμωμένοι και λυπημένοι», στο οποίο απεικονίζονται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και άλλοι ηγέτες.

Reuters Reuters Reuters

Τα πρώτα λόγια του Δημάρχου του Βερολίνου μετά την τραγωδία

Όπως αποκαλύπτει η Dewche Welle, ο δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, και τις ομοσπονδιακές αρχές για τη στενή συνεργασία τους με τις τοπικές αρχές στην έρευνα σχετικά με τη φονική επίθεση του Σαββάτου.

Αναφερόμενος στην εκδήλωση Pride, τόνισε ότι το Βερολίνο είχε γιορτάσει μια ημέρα αφιερωμένη στη διαφορετικότητα και την ελευθερία, αναδεικνύοντας τον ανοιχτό και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης.

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Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι σημαίες στο δημαρχείο θα κυματίζουν μεσίστιες, ως ένδειξη πένθους για τα θύματα της επίθεσης.

Ο Βέγκνερ χαρακτήρισε το περιστατικό επίθεση εναντίον ολόκληρης της κοινωνίας, υπογραμμίζοντας ότι στόχος δεν ήταν μόνο οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, αλλά και οι αξίες της ειρηνικής συνύπαρξης, της φιλελεύθερης δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ανοιχτής κοινωνίας.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν «ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε από το σημείο της επίθεσης ότι όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση.

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Reuters

«Όλα όσα βλέπουμε μέχρι τώρα δείχνουν ότι πρόκειται για ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόμπριντ επισήμανε ότι ο ύποπτος εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης, ενώ γνωστοποίησε ότι έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο Βερολίνο, καθώς και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και συνοριακά σημεία ελέγχου σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι από αυτούς σοβαρά, ενώ ένα άτομο έχασε τη ζωή του. Προηγούμενες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 16 τραυματίες.

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Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ και dw.com

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