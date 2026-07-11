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Αίσιο τέλος είχε η πολύωρη ομηρία που εκτυλίχθηκε σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο, όπου ένας άνδρας κρατούσε από το βράδυ της Παρασκευής μια υπάλληλο υπό την απειλή μαχαιριού.

Η επιχείρηση της αστυνομίας ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν άνδρες των ειδικών δυνάμεων SEK εισέβαλαν στο κατάστημα, που βρίσκεται στη συνοικία Μαρίενφελντε, και συνέλαβαν τον δράστη.

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#Berlin: Elf Stunden und 20 Minuten war die Kassiererin in der Gewalt des Geiselnehmers! Dann ging es plötzlich ganz schnell. Um 9.20 Uhr stürmte die Polizei den Rewe-Markt. Die seit Freitag andauernde Geiselnahme ist beendet. Der Täter wurde überwältigt, die Frau befreit. pic.twitter.com/ipVRhkB951 — Bettina Punkt (@Taykra) July 11, 2026

Η εργαζόμενη απελευθερώθηκε με ασφάλεια και παραδόθηκε στους διασώστες για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ ο συλληφθείς απομακρύνθηκε από το σημείο με φορείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Βερολίνου, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 09:20 το πρωί του Σαββάτου. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser), ακινητοποιώντας τον άνδρα χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η όμηρος.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε αμέσως σε ασφαλή χώρο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες φροντίδες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Η ομηρία διήρκεσε περίπου 11 ώρες και 20 λεπτά. Το περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο δράστης ακινητοποίησε την εργαζόμενη μέσα στο σούπερ μάρκετ.

«Ο άνδρας εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στο σούπερ μάρκετ μαζί με τη γυναίκα. Παραμένουμε στο σημείο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων περίπου στις 5:30 το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα).

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Seit kurz nach 22 Uhr läuft ein Polizeieinsatz in einem Supermarkt in der Hildburghauser Str. in #Marienfelde wegen einer Geiselnahme. Ein Mann hat dort eine Frau in seine Gewalt gebracht. Unsere Einsatzkräfte stehen im Kontakt mit dem Mann. Der Einsatz dauert derzeit noch an.… pic.twitter.com/nPhj8u15kW — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 10, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έξω από το σούπερ μάρκετ. Η περιοχή αποκλείστηκε ενώ στο σημείο υπήρχαν περιπολικά, ασθενοφόρα και οχήματα έκτακτης ανάγκης, με αρκετούς πολίτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται αστυνομικός να ανεβαίνει σε σκάλα που έχει στηθεί στον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου, προκειμένου να αποκτήσει οπτική επαφή με το εσωτερικό του καταστήματος.

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Το περιστατικό έγινε στη συνοικία Μάριενφελντε, η οποία υπάγεται στον δήμο Τέμπελχοφ-Σένεμπεργκ, στα νότια προάστια του Βερολίνου.

Με πληροφορίες από dw.com

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