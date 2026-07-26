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Ο ύποπτος φέρεται να έπεσε με βαν πάνω σε πλήθος, προκαλώντας τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό δεκαπέντε ακόμη ατόμων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έρευνες στο διαμέρισμα του υπόπτου χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ειδικές μονάδες παρακολουθούν σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα σύνορα της χώρας.

Η αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες να μην πλησιάζουν τον άνδρα, καθώς θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο.

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Σύμφωνα με την BILD, o Αμπντούλ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής και γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείτο σε φυλακή ανηλίκων, για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει το διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσει. Γείτονάς του δήλωσε στο FOCUS ότι τον γνωρίζει από παιδί και περιέγραψε τις έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ως «απόλυτο χάος», καθώς, όπως είπε, οι πόρτες γειτονικών διαμερισμάτων έχουν υποστεί ζημιές από την ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσε η αστυνομία για να εισβάλει στο διαμέρισμα του αναζητούμενου.

Σύμφωνα με την BILD, o Αμπντούλ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής και γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείτο σε φυλακή ανηλίκων, για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

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Vorname Abdul, Zweitnamen Rahman und Toufic, der Nachname Ballout, schwer vorbestraft (u.a. KV, räuberische Erpressung), den Behörden als Islamist bekannt, wohl Anhänger des »Islamischen Staates«, mit Wurzeln und Familie aus dem Libanon.



Und die Staatsbürgerschaft? Richtig,… pic.twitter.com/dwGN4yEZoN — Jan A. Karon (@jannibal_) July 26, 2026

Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει το διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσει. Γείτονάς του δήλωσε στο FOCUS ότι τον γνωρίζει από παιδί και περιέγραψε τις έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ως «απόλυτο χάος», καθώς, όπως είπε, οι πόρτες γειτονικών διαμερισμάτων έχουν υποστεί ζημιές από την ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσε η αστυνομία για να εισβάλει στο διαμέρισμα του αναζητούμενου.



Νωρίτερα η αστυνομία εξέδωσε κατεπείγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών. Ο άνδρας περιγράφεται ως εξής: Αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.«Ποιος έχει γίνει μάρτυρας οτιδήποτε θα μπορούσε να σχετίζεται με το έγκλημα; Ποιος μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή τρέχουσα κατάστασή του; Εάν τον συναντήσετε, παρακαλούμε μην τον πλησιάσετε σε καμία περίπτωση και αποφύγετε την άμεση επαφή. Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος! Επικοινωνήστε αμέσως με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας 110», τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας. Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες «σχετικά με τα συγκεκριμένα κίνητρά του, την ακριβή ακολουθία των γεγονότων ή τον ρόλο του στην επίθεση».



Το περιοδικό FOCUS μεταδίδει ότι ειδικές δυνάμεις παρακολουθούν ιδιαίτερα σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς του μετρό, καθώς και τα σύνορα της χώρας, ενώ οι γερμανικές αρχές ενημερώνουν τις γειτονικές χώρες και δεν αποκλείουν ο Αμπντούλ Μπαλούτ να είχε συνεργό.



Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με ανάρτησή του στο «Χ» έκανε εκ νέου λόγο για «αποτρόπαια πράξη» και «επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας», κατά τη διάρκεια «ειρηνικού εορτασμού εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων» από όλον τον κόσμο. «Ήθελαν να φερόμαστε ο ένας στον άλλον με καλοσύνη και ανοχή. Αυτή είναι επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας», δήλωσε και πρόσθεσε: «Είμαστε ανοιχτοί και αγαπούμε την ελευθερία – και αυτό θα το διατηρήσουμε και θα το υπερασπιστούμε. Η πράξη θα ερευνηθεί και θα διωχθεί με την μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα. Η σκέψη μου βρίσκεται με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Ευχαριστώ όλες τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης».



Χθες στις 22:15 (τοπική ώρα) χιλιάδες άτομα γιόρταζαν ακόμη στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας 15 άτομα. Μία γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος.