Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία επιβεβαίωσε την ύπαρξη βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο κινητό του 21χρονου Αμπντούλ Μπαλούτ, στο οποίο ο ύποπτος δηλώνει την αφοσίωσή του στο Ισλαμικό Κράτος.

Το κινητό τηλέφωνο βρέθηκε μέσα στο ενοικιασμένο φορτηγό που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τη λεπίδα της ματσέτας του δράστη.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο δράστης προσπαθούσε να επηρεάσει θρησκευτικά άλλους κρατούμενους, γεγονός που οδήγησε τις σωφρονιστικές αρχές στην επιβολή μέτρων απομόνωσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για την τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Pride, καθώς η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία επιβεβαίωσε την ύπαρξη βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο κινητό του βασικού υποπτου, του 21χρονου Αμπντούλ Μπαλούτ.

Αφοσίωση στον ISIS ορκίστηκε ο 21χρονος

Στο βίντεο, το οποίο εκτιμάται ότι καταγράφηκε λίγες ώρες πριν το χτύπημα, ο άνδρας με καλυμμένο το πρόσωπο δηλώνει την αφοσίωσή του στο Ισλαμικό Κράτος. Το τηλέφωνο βρέθηκε στο εσωτερικό του ενοικιασμένου φορτηγού, όπως και η θήκη μιας ματσέτας, της οποίας η λεπίδα παραμένει άφαντη.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται εσωτερικά έγγραφα των φυλακών, κατά τη διάρκεια της προσωρινής κράτησής του ο 21χρονος φέρεται να προσπαθούσε να επηρεάσει θρησκευτικά άλλους κρατούμενους, να λειτουργεί ως «ιμάμης» και να αναζητά επαφή με ομοϊδεάτες του.

Οι σωφρονιστικές αρχές είχαν μάλιστα αποφασίσει να τον απομονώσουν από άλλους κρατούμενους, καθώς εκτιμούσαν ότι δεν είχε αποστασιοποιηθεί από τις εξτρεμιστικές του πεποιθήσεις.

Οι αποκαλύψεις έχουν ξεκινήσει νέα συζήτηση στη Γερμανία για τον τρόπο διαχείρισης των ατόμων που χαρακτηρίζονται επικίνδυνα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ ζήτησε την καθιέρωση υποχρεωτικού ηλεκτρονικού βραχιολιού για ισλαμιστές που θεωρούνται επικίνδυνοι, καθώς και ενιαίο πλαίσιο προληπτικής κράτησης σε ολόκληρη τη χώρα. Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ έθεσε το ερώτημα γιατί ο δράστης είχε αφεθεί ελεύθερος, ζητώντας αλλαγές ώστε να αποτραπούν αντίστοιχες επιθέσεις στο μέλλον.

The suspect in the Berlin LGBTQ+ Pride parade attack, who officials said was known to have ties to ISIS, was about to be disqualified from a deradicalization program after staff saw red flags, one of the program's leaders told CBS News on Monday.@SayChrisLive spoke with the… pic.twitter.com/XifPxNPmHp — CBS News (@CBSNews) July 28, 2026

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν ο Μπαλούτ είχε συνεργούς ή υποστηρικτές, ενώ ο δεύτερος ύποπτος που είχε προσαχθεί αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να τον συνδέουν με την επίθεση.

Advertisement

Οι γερμανικές αρχές αντιμετωπίζουν πλέον επισήμως την υπόθεση ως ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση.

Οι δηλώσεις ακτιβίστριας που σήκωσαν θύελλα αντιδράσεων

🚨WTF. At a vigil for the Berlin Pride parade victims, an LGBTQ+ speaker says she had hoped the attacker was "not an Arab-Muslim, but a White Christian person"



These people are deranged. pic.twitter.com/vMFffgkKgB — Inevitable West (@Inevitablewest) July 26, 2026

Παράλληλα, οργή έχουν προκαλέσουν οι δηλώσεις μίας ακτιβίστριας LGBTQ+ που κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων μνήμης για την τρομοκρατική επίθεση, δήλωσε ότι ήλπιζε «ο θύτης να μην ήταν Άραβας Μουσουλμάνος, αλλά λευκός Χριστιανός», κάτι που αποδεικνύει ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τη γυναίκα που έχασε αναίτια τη ζωή της, αλλά να διατηρήσει ένα συγκεκριμένο πολιτικό αφήγημα.

Advertisement