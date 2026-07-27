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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη φονική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Pride στο Βερολίνο το Σάββατο (25.07.2026) και φέρεται να διαπράχθηκε από τον 21χρονο ισλαμιστή Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ.

Πολωνή το θύμα της επίθεσης

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το θύμα ήταν Πολωνή και παρασύρθηκε από ένα λευκό βαν που έπεσε πάνω στους παρευρισκόμενους, επί στο πάρκο Tiergarten κοντά στην οδό Christopher.

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Ο φερόμενος ως οδηγός του βαν, ήταν ο 21χρονος Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και ιστορικό ισλαμιστικής εξτρεμιστικής δράσης. Έπειτα από ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσαν οι γερμανικές αρχές, τον εντόπισαν και τον εξουδετέρωσαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στο Βερολίνο χθες.

Ένας δεύτερος ύποπτος που είχε προσαχθεί αφέθηκε ελεύθερος, όπως ανακοίνωσε σήμερα (27.07.2026) το γραφείο της γερμανικής ομοσπονδιακής εισαγγελίας. «Συνεχίζουμε ευρεία έρευνα», δήλωσε το γραφείο της εισαγγελίας στο Reuters και αρνήθηκε περαιτέρω σχόλια.

Το περιοδικό Der Spiegel παρέθεσε σήμερα πηγές σύμφωνα με τις οποίες οι αρχές άφησαν ελεύθερο το άτομο αυτό επειδή η αρχική υποψία ότι επέβαινε στο όχημα την ώρα της επίθεσης δεν κατέστη δυνατό να υποστηριχθεί.

Άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την Πύλη του Βρανδεμβούργου σε διαδήλωση συμπαράστασης προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, μετά την παράσυρση πλήθους από το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της Πορείας Υπερηφάνειας (Pride) στο Βερολίνο.

Οι δηλώσεις ακτιβίστριας που σήκωσαν θύελλα αντιδράσεων

🚨WTF. At a vigil for the Berlin Pride parade victims, an LGBTQ+ speaker says she had hoped the attacker was "not an Arab-Muslim, but a White Christian person"



These people are deranged. pic.twitter.com/vMFffgkKgB — Inevitable West (@Inevitablewest) July 26, 2026

Παράλληλα, οργή έχουν προκαλέσουν οι δηλώσεις μίας ακτιβίστριας LGBTQ+ που κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων μνήμης για την τρομοκρατική επίθεση, δήλωσε ότι ήλπιζε «ο θύτης να μην ήταν Άραβας Μουσουλμάνος, αλλά λευκός Χριστιανός», κάτι που αποδεικνύει ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τη γυναίκα που έχασε αναίτια τη ζωή της, αλλά να διατηρήσει ένα συγκεκριμένο πολιτικό αφήγημα.