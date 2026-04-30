Όταν ένας 13χρονος μαθητής ανακάλυψε ένα μικρό νόμισμα σε χωράφι στα περίχωρα του Βερολίνου ήξερε ότι είχε πέσει πάνω σε κάτι ξεχωριστό.

Αλλά μόνο όταν οι μελετητές ανέλυσαν το αντικείμενο συνειδητοποίησαν την πραγματική του σημασία.

Advertisement

Advertisement

Το νόμισμα είχε κοπεί τον 3ο αιώνα π.Χ. στην Τροία.

Όπως αναφέρει το smithsonianmag.com, το χάλκινο νόμισμα είναι το πρώτο αρχαίο ελληνικό έργο τέχνης που ανακαλύφθηκε ποτέ στη γερμανική πρωτεύουσα.

Ο 13χρονος έδειξε το νόμισμα σε ερευνητές κατά τη διάρκεια επίσκεψης τον Νοέμβριο του 2025 στο Petri Berlin, ένα διαδραστικό αρχαιολογικό εργαστήριο που χτίστηκε πάνω στα θεμέλια ενός λατινικού σχολείου της Μεσαιωνικής εποχής.

«Κανείς δεν ήξερε ακριβώς τι ήταν, επειδή ήταν τόσο μικρό» λέει ο Jens Henker, αρχαιολόγος στο Βερολίνο, στο περιοδικό Smithsonian. «Ήταν σαφές ότι επρόκειτο για κάτι παλιό».

Όταν έγινε αντιληπτό ότι πρόκειται για αρχαίο ελληνικό νόμισμα

Ένας νομισματολόγος ταύτισε το εύρημα με ένα τρωικό νόμισμα που χρονολογείται μεταξύ περίπου 281 και 261 π.Χ. Σύμφωνα με μια δήλωση, η εμπρόσθια όψη του απεικονίζει την Αθηνά με κορινθιακό κράνος, ενώ η οπίσθια όψη του απεικονίζει μια εικόνα της θεότητας με κάλυμμα κεφαλής, ένα δόρυ στο δεξί της χέρι και ένα αδράχτι στο άλλο.

Advertisement

Οι ειδικοί αρχικά δεν ήταν σίγουροι αν το νόμισμα το είχε κάποιος συλλέκτης και το έχασε ή σχετίζεται βαθιά με τον χώρο στον οποίο βρέθηκε. Και εν τέλει ίσχυε το δεύτερο, καθώς εκεί που βρέθηκε ήταν ένας γνωστός αρχαιολογικός χώρος.

Ανασκαφές στις δεκαετίες του 1950 και του 1970 υπέδειξαν ότι η περιοχή χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο, ίσως ήδη από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (περίπου 800 έως 450 π.Χ.) και επί αιώνες.

Ο Χένκερ υποστηρίζει ότι, δεδομένου του μεγέθους του, το νόμισμα είχε μικρή αξία για τους γερμανόφωνους λαούς που ζούσαν στην περιοχή εκείνη την εποχή. Χωρίς σύστημα νομίσματος, αυτές οι φυλές θεωρούσαν τα νομίσματα από εξωτερικές ομάδες κυρίως ως πηγή ασημιού, χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων.

Advertisement

Αρχαία νομίσματα που δεν είχαν λιώσει για επαναχρησιμοποίηση έχουν συνήθως βρεθεί σε νεκροταφεία, γεγονός που υποδηλώνει ότι «τοποθετούνταν σε τάφους ως ένα είδος δώρου», λέει ο Χένκερ. «Αυτό φαίνεται να είναι σαν ένα σουβενίρ που χρησιμοποιείται για να θυμάται κανείς κάτι – ίσως ακόμη και μια εμπειρία στη ζωή του».

Πώς έφθασε από την Τροία στο Βερολίνο το αρχαίο ελληνικό νόμισμα

Το πώς ακριβώς ταξίδεψε το νόμισμα από την Τροία στο Βερολίνο παραμένει ασαφές. Ενώ το χάλκινο νόμισμα είναι το πρώτο του είδους του που ανακαλύφθηκε στο Βερολίνο, ο Χένκερ λέει ότι αρχαία ελληνικά νομίσματα έχουν βρεθεί προηγουμένως και αλλού στη Γερμανία.

Advertisement

Προς το παρόν, ο Χένκερ και οι συνάδελφοί του μπορούν μόνο να εικάσουν πώς εξελίχθηκε το ταξίδι του νομίσματος. Το εμπόριο είναι μια πιθανή εξήγηση, αλλά ο Χένκερ υποστηρίζει επίσης ότι οι αρχαίοι Έλληνες θα μπορούσαν να είχαν στρατολογήσει γερμανικούς λαούς, όπως ακριβώς θα έκαναν οι Ρωμαίοι μερικούς αιώνες αργότερα.

«Έχουμε χρονικές περιόδους, ειδικά στην Εποχή του Σιδήρου, όπου έχουμε απώλεια πληθυσμού και δεν ξέρουμε πού πήγαν οι άνθρωποι», λέει ο Χένκερ. «Ξαφνικά εξαφανίζονται. Ίσως κατέβαιναν στους Έλληνες, για να ενταχθούν στις στρατιωτικές δυνάμεις εκεί». Ωστόσο, διευκρινίζει ότι «αυτό δεν είναι καν υπόθεση. Είναι μόνο μια ιδέα».





Advertisement





Advertisement