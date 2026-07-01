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Στη σύλληψη τεσσάρων οπαδών, 23 έως 29 ετών, προχώρησαν τα στελέχη της ΟΠΚΕ τα ξημερώματα της Τετάρτης, ύστερα από καταγγελία φιλάθλων της ΑΕΚ, σύμφωνα με τους οποίους τους επιτέθηκαν στη μέση του δρόμου.

Όπως ανέφεραν τα θύματα, στις 10:30 το βράδυ της Τρίτης (30/6), στην περιοχή Μαρούλι των Ροβιών, οι τέσσερις συλληφθέντες τους προσπέρασαν με το αυτοκίνητο, τους έκλεισαν τον δρόμο, ξεκίνησαν να προκαλούν φθορές στο όχημα απαιτώντας να τους παραδώσουν πανό της ΑΕΚ. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο 55χρονος πατέρας και οδηγός και τα δύο παιδιά του, ένας 23χρονος και ένα 12χρονο κορίτσι. Ο 55χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και κατάφερε να διαφύγει.

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Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είναι οπαδοί του Ολυμπιακού και πήγαν στο Μαντούδι της Εύβοιας, με αφορμή φιέστα της ΑΕΚ, για να προκαλέσουν προβλήματα. Από τους κατηγορούμενους ο 26χρονος και ο 29χρονος είχαν απασχολήσει τις αρχές και στην υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού των ΜΑΤ, Γιώργου Λυγγερίδη.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών, την ώρα της σύλληψης, εντοπίστηκαν: ρουχισμός (φανέλες, κοντομάνικες μπλούζες, αντιανεμικό μπουφάν) και μπρελόκ με λογότυπα ή/και διακριτικά αθλητικών ομάδων, δύο αναδιπλούμενοι σουγιάδες και -4- κινητά τηλέφωνα.